Канадський журналіст заявив про існування руйнівного компромату на Трампа: деталі

Канадський політичний коментатор Марк Слапінскі зробив кілька заяв, які в разі їхнього підтвердження можуть коштувати президенту США Дональду Трампу посади і навіть призвести до кримінальної відповідальності.

Зокрема, у себе в Х Слапінскі опублікував заклик до імпічменту Дональда Трампа.

"Трамп — засуджений злочинець. Трамп — педофіл. Трамп — військовий злочинець. Час для імпічменту — зараз!"

Пізніше він написав, що у глави Кремля Володимира Путіна і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху нібито є компрометуючі відео, на яких Трамп здійснює насильство над дітьми.

"Це пояснює, як вони отримали над ним повний контроль", — ідеться в публікації.

На цьому Слапінскі не зупинився і знову написав, що нібито існують відеозаписи, де президент США робить із дітьми далеко не дитячі речі:

"Це лише питання часу, коли вони з'являться в інтернеті і покладуть край його президентству раз і назавжди".

Відео дня

За його словами, тим, хто вважає, що "файли Епштейна" — це погано, варто дочекатися "записів Епштейна".

"Гарантую, що десь в архіві зберігається кілька відеозаписів Трампа з неповнолітньою", — запевняє він.

Слапінскі стверджує, що докази дій Трампа "неспростовні" і навіть заявив, що одну з його жертв уже встановлено.

Він також опублікував уривок інтерв'ю політика радіоведучому Говарду Стерну, в якому той говорив, що у нього немає вікових обмежень у стосунках із жінками.

"Ні, у мене немає вікового обмеження — тобто, воно є. Я не хочу бути як конгресмен Фолі, який, знаєте, займається с**сом із 12-річними".

Свою тираду щодо Трампа Славінські підсумував так:

"Я настільки впевнений у своїх твердженнях про те, що Трамп — педофіл, що закликаю його і його адвокатів негайно подати на мене до суду. Це розплата за коментарі про 51-й штат, ти свиня".

Журналіст має на увазі заяви Трампа про намір зробити Канаду 51-м штатом США.

Зазначимо, що, крім гучних звинувачень на адресу глави Білого дому, жодних інших доказів Слапінські не надав.

Марк Слапінскі позиціонує себе як канадський журналіст, який надає новини та аналітичні матеріали про торговельну війну між Канадою та Америкою, геополітику та зростання вартості життя. Для яких конкретно видань він пише, не уточнюється, проте його матеріали періодично з'являються на ресурсі Lucianne.com. Це американський консервативний новинний агрегатор і форум, створений літературним агентом і політичною активісткою Люсьєнн Голдберг. Сайт популярний серед правих користувачів.

Серед оприлюднених Міністерством юстиції США файлів у справі Джеффрі Епштейна відсутні десятки інтерв'ю ФБР, зокрема три допити жінки, яка звинувачувала президента Дональда Трампа в домаганнях. Білий дім і сам Трамп заперечують будь-яку провину, а Міністерство юстиції наголошує, що документи не видалялися і дотримувалося вимог закону про публікацію файлів.

6 березня стало відомо, що Мін'юст оприлюднив раніше відсутні документи ФБР, пов'язані зі справою Епштейна, в яких містяться звинувачення щодо можливих знущань над молодою дівчиною президентом Дональдом Трампом.

Раніше колишній президент США Білл Клінтон розповів законодавцям, що в Дональда Трампа були "чудові часи" із засудженим мільярдером Джеффрі Епштейном. Однак їхні стосунки погіршилися після того, як бізнесмен найняв молодих жінок, які працювали в клубі Мар-а-Лаго, що належать чинному президенту США.