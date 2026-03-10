Чи справді Епштейн познайомив Трампа з Меланією: що відомо про першу зустріч відомої пари

Нові документи ФБР викликали резонанс навколо історії знайомства Дональда Трампа та його дружини Меланії. За інформацією, що з’явилася у розсекречених матеріалах, один із колишніх помічників фінансиста Джеффрі Епштейна заявив слідчим, що саме він познайомив майбутнього президента США з його третьою дружиною.

За даними, оприлюдненими The Daily Beast, колишня асистентка Епштейна — модель, яка працювала на нього у 2005–2006 роках — у липні 2019 року повідомила федеральним агентам, що "Джеффрі Епштейн представив Меланію Трамп Дональду Трампу". Її свідчення були дані лише за три дні до арешту Епштейна у справі про сексуальну експлуатацію неповнолітніх та торгівлю людьми, пише Radar Online.

Ця версія суперечить історії, яку самі Дональд і Меланія Трамп неодноразово розповідали публічно.

Версія подружжя Трампів

У 2005 році під час інтерв’ю на шоу Larry King Live подружжя заявило, що познайомилося на вечірці, де вони опинилися випадково.

Меланія тоді сказала, що їх ніхто не знайомив — Дональд сам підійшов до неї.

Сам Трамп згадував, що спочатку мав познайомитися з іншою моделлю, яка сиділа поруч із Меланією, але одразу звернув увагу саме на неї.

"Мені показували супермодель поруч із нею, але я сказав: забудьте про неї, хто та жінка ліворуч? Це була Меланія", — розповідав він.

Інша версія: вечірка під час Тижня моди

У 2016 році Меланія Трамп у профілі для Harper’s Bazaar розповіла іншу деталь: за її словами, знайомство сталося на вечірці під час Тижня моди в Парижі у листопаді 1998 року.

Вона згадувала, що Трамп попросив її номер телефону, але вона відмовилася давати його, оскільки він прийшов на вечірку з іншою жінкою. Натомість Меланія попросила його номер і пообіцяла подзвонити сама.

Організатор тієї вечірки, модельний агент Паоло Замполлі, заперечував будь-яку участь Епштейна. Він заявляв, що саме він познайомив пару та називав повідомлення про іншу версію "фейковими новинами".

Та сама історія — у мемуарах

У своїх мемуарах "Melania", виданих у 2024 році, колишня перша леді США знову повторила подібну історію знайомства.

Вона писала, що на вечірці її друг помахав комусь позаду неї, після чого до столу підійшов Дональд Трамп разом із привабливою блондинкою та представився.

За словами Меланії, через кілька днів після цього вона подзвонила йому, скориставшись його візитівкою.

Що говорив сам Епштейн

До своєї смерті у 2019 році Джеффрі Епштейн нібито також розповідав знайомим, що саме він познайомив Дональда і Меланію.

Однак Дональд Трамп неодноразово заперечував тісні зв’язки з Епштейном. У квітні 2025 року в інтерв’ю Fox News він заявив, що фінансист "не мав нічого спільного" зі знайомством із його дружиною.

"Джеффрі Епштейн не мав жодного відношення до Меланії чи нашого знайомства. Це вигадані історії", — сказав Трамп.

Дискусії навколо цієї теми знову активізувалися після появи нових матеріалів із архівів ФБР, які ставлять під сумнів давно відому версію знайомства подружжя.

