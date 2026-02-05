У мережі висміяли Меланію Трамп через заяви про 19-річного сина

Меланія Трамп опинилася під шквалом критики після своїх заяв про 19-річного сина Баррона. Коментарі пролунали в інтерв’ю Fox News і швидко стали вірусними в соцмережах.

Під час ефіру програми Mornings with Maria 29 січня ведуча Марія Бартіромо поцікавилася, як Меланії вдається поєднувати обов’язки першої леді з материнством. У відповідь Трамп наголосила, що присутність матері в житті дитини є критично важливою, пише Radar Online.

"Потрібно бути поруч із дитиною безперервно, особливо коли вона вас потребує, особливо в тому віці, в якому зараз Баррон", — сказала вона, додавши, що пишається сином, який навчається на другому курсі бізнес-школи Stern при Нью-Йоркському університеті.

Меланія також зазначила, що тепер ситуація відрізняється від попереднього президентського терміну, адже тоді Баррону було 10 років. За її словами, зараз він розуміє політику, дає поради батькові, і вони багато це обговорюють.

Відео дня

Реакція людей

Однак саме фраза про "безперервну" присутність матері викликала хвилю обурення. Користувачі соцмереж поставили під сумнів, чому 19-річний студент, який юридично є дорослим, нібито потребує постійного нагляду.

Дехто назвав це "вертолітним батьківством рівня Marine One", інші писали, що їхні діти в цьому віці вже самостійно жили під час навчання і не потребували щоденного контролю. Лунали й різкіші коментарі — користувачі заявляли, що Трамп говорить про сина так, ніби йому п’ять років, і називали ситуацію "абсолютно дивною".

Критику також підживили аргументи, що у 19 років люди можуть голосувати, служити в армії, працювати повний день, жити за кордоном і самостійно ухвалювати рішення щодо власного життя.

Інші кроки Меланії Трамп щодо сина

Тим часом інсайдери повідомляють, що Меланія Трамп нещодавно зробила ще один жорсткий крок, повністю припинивши онлайн-активність Баррона. За словами джерел, це сталося після інциденту з жінкою, з якою він познайомився в інтернеті. Під час відеодзвінка Баррон нібито став свідком можливого нападу та звернувся до британських екстрених служб.

"Це налякало всіх", — розповіло джерело, зазначивши, що після втручання правоохоронців ситуація перестала виглядати як нешкідливе підліткове спілкування.

За словами інсайдерів, після цього Меланія поставила крапку: жодних обговорень чи винятків. "Вона була абсолютно чіткою — цьому настав кінець", — заявило джерело.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, експертка розповіла про колекцію туфель Меланії Трамп.