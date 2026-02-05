В сети высмеяли Меланию Трамп из-за заявлений о 19-летнем сыне

Мелания Трамп оказалась под шквалом критики после своих заявлений о 19-летнем сыне Барроне. Комментарии прозвучали в интервью Fox News и быстро стали вирусными в соцсетях.

Во время эфира программы Mornings with Maria 29 января ведущая Мария Бартиромо поинтересовалась, как Мелании удается совмещать обязанности первой леди с материнством. В ответ Трамп подчеркнула, что присутствие матери в жизни ребенка критически важно, пишет Radar Online.

"Нужно быть рядом с ребенком непрерывно, особенно когда он в вас нуждается, особенно в том возрасте, в котором сейчас Баррон", — сказала она, добавив, что гордится сыном, который учится на втором курсе бизнес-школы Stern при Нью-Йоркском университете.

Мелания также отметила, что теперь ситуация отличается от предыдущего президентского срока, ведь тогда Баррону было 10 лет. По ее словам, сейчас он понимает политику, дает советы отцу, и они много это обсуждают.

Відео дня

Реакция людей

Однако именно фраза о "непрерывном" присутствии матери вызвала волну возмущения. Пользователи соцсетей поставили под сомнение, почему 19-летний студент, который юридически является взрослым, якобы нуждается в постоянном присмотре.

Некоторые назвали это "вертолетным отцовством уровня Marine One", другие писали, что их дети в этом возрасте уже самостоятельно жили во время учебы и не нуждались в ежедневном контроле. Звучали и более резкие комментарии — пользователи заявляли, что Трамп говорит о сыне так, будто ему пять лет, и называли ситуацию "совершенно странной".

Критику также подпитали аргументы, что в 19 лет люди могут голосовать, служить в армии, работать полный день, жить за границей и самостоятельно принимать решения относительно собственной жизни.

Другие шаги Мелании Трамп в отношении сына

Тем временем инсайдеры сообщают, что Мелания Трамп недавно сделала еще один жесткий шаг, полностью прекратив онлайн-активность Баррона. По словам источников, это произошло после инцидента с женщиной, с которой он познакомился в интернете. Во время видеозвонка Баррон якобы стал свидетелем возможного нападения и обратился в британские экстренные службы.

"Это напугало всех", — рассказал источник, отметив, что после вмешательства правоохранителей ситуация перестала выглядеть как безобидное подростковое общение.

По словам инсайдеров, после этого Мелания поставила точку: никаких обсуждений или исключений. "Она была абсолютно четкой — этому пришел конец", — заявил источник.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, эксперт рассказала о коллекции туфель Мелании Трамп.