Дівчина запитала в Меланії Трамп, що та слухає: відповідь насправді дивує (відео)

Перша леді США Меланія Трамп почала святкування Дня святого Валентина, виготовляючи вироби та відвідуючи дітей у Національному інституті охорони здоров'я.

Дівчинка, яка виготовляла вироби поруч з дружиною президента, запитала її, яку музику та слухає, і Меланія Трамп відповіла, що полюбляє "всіляку музику", але один з її улюблених треків — Billie Jean Майкла Джексона. Відео опублікували CBS News.

Улюблена музика Меланії Трамп

"Я слухаю всіляку музику. Мені подобається Майкл Джексон, Паваротті, мені подобається Тіна Тернер, мені подобається Майлі Сайрус", — сказала перша леді.

Потім дружина Дональда Трампа розповіла, що в неї є кілька улюблених пісень в iTunes, що спонукало дівчину запитати, яка з них їй найбільше подобається.

"Важко вибрати улюблену пісню. Але одна з них — це Billie Jean Майкла Джексона", — зізналася Меланія.

Відео дня

Інша улюблена пісня

Однак це не перший раз, коли вона публічно ділиться своєю любов'ю до цієї пісні. У документальному фільмі "Меланія" трек посів чільне місце, і вона назвала його своєю улюбленою піснею, разом із Thriller.

"Я зустрілася з ним одного разу з Дональдом, він був дуже милим, дуже приємним", — сказала перша леді, розповідаючи про свого улюбленого виконавця Майкла Джексона, який пішов із життя у 2009 році.

