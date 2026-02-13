Девушка спросила у Мелании Трамп, что та слушает: ответ на самом деле удивляет (видео)
Первая леди США Мелания Трамп начала празднование Дня святого Валентина, изготавливая поделки и посещая детей в Национальном институте здравоохранения.
Девочка, которая изготавливала изделия рядом с женой президента, спросила ее, какую музыку та слушает, и Мелания Трамп ответила, что любит "всевозможную музыку", но один из ее любимых треков — Billie Jean Майкла Джексона. Видео опубликовали CBS News.
Любимая музыка Мелании Трамп
"Я слушаю всевозможную музыку. Мне нравится Майкл Джексон, Паваротти, мне нравится Тина Тернер, мне нравится Майли Сайрус", — сказала первая леди.
Затем жена Дональда Трампа рассказала, что у нее есть несколько любимых песен в iTunes, что побудило девушку спросить, какая из них ей больше всего нравится.
"Трудно выбрать любимую песню. Но одна из них — это Billie Jean Майкла Джексона", — призналась Мелания.
Другая любимая песня
Однако это не первый раз, когда она публично делится своей любовью к этой песне. В документальном фильме "Мелания" трек занял видное место, и она назвала его своей любимой песней, наряду с Thriller.
"Я встретилась с ним однажды с Дональдом, он был очень милым, очень приятным", — сказала первая леди, рассказывая о своем любимом исполнителе Майкле Джексоне, который ушел из жизни в 2009 году.
