Девушка спросила у Мелании Трамп, что та слушает: ответ на самом деле удивляет (видео)

Первая леди США Мелания Трамп начала празднование Дня святого Валентина, изготавливая поделки и посещая детей в Национальном институте здравоохранения.

Девочка, которая изготавливала изделия рядом с женой президента, спросила ее, какую музыку та слушает, и Мелания Трамп ответила, что любит "всевозможную музыку", но один из ее любимых треков — Billie Jean Майкла Джексона. Видео опубликовали CBS News.

Любимая музыка Мелании Трамп

"Я слушаю всевозможную музыку. Мне нравится Майкл Джексон, Паваротти, мне нравится Тина Тернер, мне нравится Майли Сайрус", — сказала первая леди.

Затем жена Дональда Трампа рассказала, что у нее есть несколько любимых песен в iTunes, что побудило девушку спросить, какая из них ей больше всего нравится.

"Трудно выбрать любимую песню. Но одна из них — это Billie Jean Майкла Джексона", — призналась Мелания.

Другая любимая песня

Однако это не первый раз, когда она публично делится своей любовью к этой песне. В документальном фильме "Мелания" трек занял видное место, и она назвала его своей любимой песней, наряду с Thriller.

"Я встретилась с ним однажды с Дональдом, он был очень милым, очень приятным", — сказала первая леди, рассказывая о своем любимом исполнителе Майкле Джексоне, который ушел из жизни в 2009 году.

