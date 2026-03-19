Это к проблемам: Кейт Миддлтон надела "проклятую" тиару к президенту Нигерии (фото)

Принцесса Уэльская Кэтрин стала главной звездой первого государственного банкета года, который король Чарльз III и королева Камилла провели в честь визита президента Нигерии Бола Ахмеда Тинубу и первой леди.

Особое внимание привлек образ Кейт — это ее первое появление в тиаре в 2026 году. Принцесса выбрала одно из своих самых любимых украшений — тиару Lover's Knot ("Узелки влюбленных"), которая давно ассоциируется с ее элегантным королевским стилем. Она сочетала ее с роскошным платьем от Andrew Gn, подчеркнувшим ее изящество, а также серьгами, которые ранее принадлежали покойной королеве Елизавете II, пишет Hello!

Образ Кэтрин стал воплощением классической королевской эстетики — сдержанной, но в то же время впечатляющей. Ее выбор украшений, связанных с покойной королевой, добавил символизма и подчеркнул преемственность традиций в королевской семье.

Кейт Миддлтон на банкете в честь президента Нигерии

Принц Уильям дополнил образ жены, появившись в классическом черном костюме, тогда как король Чарльз III и королева Камилла также выглядели торжественно. Камилла выбрала кремовое вышитое платье и сапфирово-бриллиантовую тиару из коллекции покойной королевы.

Государственный банкет состоялся в рамках двухдневного визита нигерийской делегации в Великобританию. Это первый официальный государственный визит при правлении короля Чарльза III, что придает событию особое значение.

Однако именно Кэтрин в этот вечер стала символом элегантности и современной монархии, в очередной раз подтвердив свой статус одной из самых стильных представительниц королевской семьи.

"Проклятая" тиара

В 2023 году принцесса Уэльская уже появлялась в тиаре — во время свадьбы наследного принца Иордании Хусейна, где ее образ вызвал восхищение публики. В частности, она надевала ее на государственный банкет по случаю визита президента США Дональда Трампа.

Тиара "Узелки влюбленных" имеет особую историю и тесно связана с принцессой Дианой — матерью принца Уильяма. Она получила это украшение в 1982 году после рождения первенца и быстро сделала его одним из любимых, часто выбирая для официальных приемов.

На самом деле эта диадема является копией еще более старой тиары, созданной для королевы Марии в 1914 году из семейного жемчуга и бриллиантов. Где сейчас находится оригинал — доподлинно неизвестно, считается, что он хранится в частной коллекции.

В то же время вокруг украшения годами ходят противоречивые слухи. Говорят, что тиара, которую оценивают примерно в 4 миллиона фунтов стерлингов, может принести проблемы тому, кто ее носит. В частности, она довольно тяжелая, из-за чего ее ношение нередко вызывает головную боль.

По словам королевских инсайдеров, принцесса Диана не раз в шутку называла его "проклятым". Кроме того, ей не нравилось, что украшение создает шум при движении из-за грушевидных жемчужин.

