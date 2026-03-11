Почему беременность Кейт Миддлтон держали в тайне

Высокий суд сообщил, что редактор Mail on Sunday знала, что принцесса Уэльская беременна своим первым ребенком, прежде чем новость была обнародована, но решила не публиковать эту информацию, поскольку не хотела "пересекать черту".

Шарлотта Гриффитс, которая, как сообщил суд, вращалась в тех же социальных кругах, что и принц Уэльский и герцог Сассекский, также заявила, что никогда не взламывала телефон и не пользовалась услугами частного детектива. Об этом пишет Hello Magazine.

Беременность Кейт Миддлтон держали в секрете

Главный редактор газеты давала показания в суде по искам, поданным группой известных лиц, включая принца Гарри, против Daily Mail, Associated Newspapers Limited (ANL), относительно якобы незаконного сбора информации.

ANL решительно отрицает правонарушения и защищает иски, поданные группой, в которую также входят сэр Элтон Джон, Дэвид Ферниш и Элизабет Херли.

Накануне Гриффитс сообщила Высокому суду Лондона, что за несколько дней до публичного объявления о том, что принц и принцесса Уэльская ждут своего первого ребенка, Уильям посетил вечеринку в загородном доме и сообщил друзьям, что Кейт страдает от утренней тошноты и не будет присутствовать.

"То, что она была беременна их первым ребенком, было бы большой новостью, и Сент-Джеймский дворец подтвердил это только в следующий понедельник, поскольку ее пришлось госпитализировать. Я решила держать это в тайне", — говорит редактор, добавив, что знает грань между личной жизнью и работой.

"Джорди (Григ, тогдашний редактор) узнал, что я знала, и был очень раздражен, что я не сообщила ему об этом в пятницу перед заявлением Дворца в понедельник, но это была информация, которую я узнала на частном мероприятии, и на котором я присутствовала лично, поэтому я отнеслась к этому соответственно", — подчеркнула женщина.

Она пропустила сенсацию, чтобы "сохранить дружеские отношения".

