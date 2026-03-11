Чому вагітність Кейт Міддлтон тримали в таємниці

Високий суд повідомив, що редакторка Mail on Sunday знала, що принцеса Уельська вагітна своєю першою дитиною, перш ніж новина була оприлюднена, але вирішила не публікувати цю інформацію, оскільки не хотіла "перетинати межу".

Шарлотта Гріффітс, яка, як повідомив суд, оберталася в тих самих соціальних колах, що й принц Уельський та герцог Сассекський, також заявила, що ніколи не зламувала телефон і не користувалася послугами приватного детектива. Про це пише Hello Magazine.

Вагітність Кейт Міддлтон тримали в секреті

Головна редакторка газети давала свідчення в суді за позовами, поданими групою відомих осіб, включаючи принца Гаррі, проти Daily Mail, Associated Newspapers Limited (ANL), щодо нібито незаконного збору інформації.

ANL рішуче заперечує правопорушення та захищає позови, подані групою, до якої також входять сер Елтон Джон, Девід Ферніш та Елізабет Герлі.

Відео дня

Напередодні Гріффітс повідомила Високому суду Лондона, що за кілька днів до публічного оголошення про те, що принц і принцеса Уельська чекають на свою першу дитину, Вільям відвідав вечірку в заміському будинку та повідомив друзям, що Кейт страждає від ранкової нудоти і не буде присутня.

"Те, що вона була вагітна їхньою першою дитиною, було б великою новиною, і Сент-Джеймський палац підтвердив це лише наступного понеділка, оскільки її довелося госпіталізувати. Я вирішила тримати це в таємниці", — каже редакторка, додавши, що знає межу між особистим життям та роботою.

Кейт Міддлтон Фото: колаж Фокус

"Джорді (Ґріґ, тодішній редактор) дізнався, що я знала, і був дуже роздратований, що я не повідомила йому про це в п'ятницю перед заявою Палацу в понеділок, але це була інформація, яку я дізналася на приватному заході, і на якому я була присутня особисто, тому я поставилася до цього відповідно", — наголосила жінка.

Вона пропустила сенсацію, щоб "зберегти дружні стосунки".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кейт Міддлтон, принц Вільям та король Чарльз зазнали цькування протестувальниками на публіці.

Принцеса Уельська продемонструвала елегантне вбрання, яке складалося з темно-синьої сукні-пальта.

Крім того, дружина принца Вільяма публічно відмовила в проханні шанувальнику.