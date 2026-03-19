Це до проблем: Кейт Міддлтон надягла "прокляту" тіару до президента Нігерії (фото)

Принцеса Уельська Кетрін стала головною зіркою першого державного банкету року, який король Чарльз III та королева Камілла провели на честь візиту президента Нігерії Бола Ахмеда Тінубу та першої леді.

Особливу увагу привернув образ Кейт — це її перша поява у тіарі у 2026 році. Принцеса обрала одну зі своїх найулюбленіших прикрас — тіару Lover’s Knot ("Вузлики закоханих"), яка давно асоціюється з її елегантним королівським стилем. Вона поєднала її з розкішною сукнею від Andrew Gn, що підкреслила її витонченість, а також сережками, які раніше належали покійній королеві Єлизаветі II, пише Hello!.

Образ Кетрін став втіленням класичної королівської естетики — стриманої, але водночас вражаючої. Її вибір прикрас, пов’язаних із покійною королевою, додав символізму та підкреслив спадкоємність традицій у королівській родині.

Кейт Міддлтон на банкеті в честь президента Нігерії

Принц Вільям доповнив образ дружини, з’явившись у класичному чорному костюмі, тоді як король Чарльз III і королева Камілла також виглядали урочисто. Камілла обрала кремову вишиту сукню та сапфірово-діамантову тіару з колекції покійної королеви.

Державний банкет відбувся у межах дводенного візиту нігерійської делегації до Великої Британії. Це перший офіційний державний візит за правління короля Чарльза III, що додає події особливого значення.

Однак саме Кетрін цього вечора стала символом елегантності та сучасної монархії, вкотре підтвердивши свій статус однієї з найстильніших представниць королівської родини.

"Проклята" тіара

У 2023 році принцеса Уельська вже з’являлася в тіарі — під час весілля наслідного принца Йорданії Хусейна, де її образ викликав захоплення публіки. Зокрема, вона надягала її ​​на державний банкет з нагоди візиту президента США Дональда Трампа.

Тіара "Вузлики закоханих" має особливу історію та тісно пов’язана з принцесою Діаною — матір’ю принца Вільяма. Вона отримала цю прикрасу у 1982 році після народження первістка і швидко зробила її однією з улюблених, часто обираючи для офіційних прийомів.

Насправді ця діадема є копією ще старішої тіари, створеної для королеви Марії у 1914 році з родинних перлів і діамантів. Де нині перебуває оригінал — достеменно невідомо, вважається, що він зберігається у приватній колекції.

Водночас навколо прикраси роками ходять суперечливі чутки. Кажуть, що тіара, яку оцінюють приблизно у 4 мільйони фунтів стерлінгів, може принести проблеми тому, хто її носить. Зокрема, вона доволі важка, через що її носіння нерідко викликає головний біль.

За словами королівських інсайдерів, принцеса Діана не раз жартома називала її "проклятою". Окрім того, їй не подобалося, що прикраса створює шум під час руху через грушоподібні перлини.

