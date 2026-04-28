Битва вбрань на найвищому рівні: Камілла і Меланія вразили публіку (фото)

У Вашингтоні під час офіційного прийому 27 квітня увагу публіки привернула не лише політика, а й стиль королеви та першої леді США. Каміла, королева-консорт Великої Британії та Меланія Трамп влаштували негласне модне протистояння, демонструючи елегантні та виважені образи.

Поява королівської пари разом із Дональдом Трампом стала однією з найбільш обговорюваних подій дня. Одне з фото королівська родина опублікувала в Instagram.

Образ Камілли

Камілла обрала класичну світлу сукню з делікатним оздобленням, яка підкреслювала традиційний королівський стиль — стриманий, але витончений. Її образ доповнювали нейтральні аксесуари та акуратна зачіска, що створювало відчуття позачасової елегантності.

Королева Камілла і перша леді США Меланія Трамп під час прийому Фото: Instagram

Образ Меланії Трамп

Натомість Меланія Трамп зробила ставку на сучасний мінімалізм — кремовий костюм із чітким кроєм виглядав бездоганно структуровано та підкреслював її фірмовий стиль. Високі підбори й лаконічні прикраси завершили образ.

