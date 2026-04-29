Король против президента: Чарльз и Трамп потроллили друг друга во время ужина

Во время торжественного ужина между королем Чарльзом и Дональдом Трампом прозвучало немало шуток, которые заметно разрядили официальную атмосферу. Оба лидера использовали свои речи не только для дипломатии, но и для иронии и исторических подколов.

Во время выступлений Король Чарльз III и Дональд Трамп неоднократно шутили, добавляя легкости событию, которое обычно проходит в строго формальном тоне. Трамп в начале своей речи похвалил короля за выступление в Конгрессе, пошутив: мол, тот смог заставить демократов аплодировать стоя — "мне такого никогда не удавалось", пишет BBC.

В ответ Чарльз не остался в стороне и с иронией вспомнил о "перестройке" в Восточном крыле Белого дома после визита Трампа в Виндзорский замок. Далее он добавил историческую шутку, напомнив, что британцы в свое время уже "модернизировали" Белый дом в 1814 году, когда подожгли его во время войны.

Самую громкую реакцию вызвала реплика короля относительно роли США в Европе. Он вспомнил слова Трампа о том, что без Соединенных Штатов европейцы говорили бы на немецком, и ответил: "Осмелюсь сказать, что если бы не мы, вы бы разговаривали на французском".

Завершая речь, король процитировал Уильяма Шекспира, поблагодарил за "замечательный ужин" и в шутку назвал его "значительным улучшением по сравнению с Бостонским чаепитием" — намекая на исторический протест, когда американские колонисты выбросили в гавань сотни ящиков британского чая.

