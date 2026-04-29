Король проти президента: Чарльз і Трамп потролили один одного під час вечері

Під час урочистої вечері між королем Чарльзом і Дональдом Трампом пролунало чимало жартів, які помітно розрядили офіційну атмосферу. Обидва лідери використали свої промови не лише для дипломатії, а й для іронії та історичних підколів.

Під час виступів Король Чарльз III та Дональд Трамп неодноразово жартували, додаючи легкості події, яка зазвичай проходить у суворо формальному тоні. Трамп на початку своєї промови похвалив короля за виступ у Конгресі, пожартувавши: мовляв, той зміг змусити демократів аплодувати стоячи — "мені такого ніколи не вдавалося", пише BBC.

У відповідь Чарльз не залишився осторонь і з іронією згадав про "перебудови" у Східному крилі Білого дому після візиту Трампа до Віндзорського замку. Далі він додав історичний жарт, нагадавши, що британці свого часу вже "модернізували" Білий дім у 1814 році, коли підпалили його під час війни.

Найгучнішу реакцію викликала репліка короля щодо ролі США у Європі. Він згадав слова Трампа про те, що без Сполучених Штатів європейці говорили б німецькою, і відповів: "Насмілюся сказати, що якби не ми, ви б розмовляли французькою".

Завершуючи промову, король процитував Вільяма Шекспіра, подякував за "чудову вечерю" і жартома назвав її "значним покращенням порівняно з Бостонським чаюванням" — натякаючи на історичний протест, коли американські колоністи викинули до гавані сотні ящиків британського чаю.

