Дональд Трамп грубо порушив протокол під час зустрічі з королем Чарльзом (фото, відео)

Король Чарльз та королева Камілла перебувають з історичним державним візитом у США, а президента Дональда Трампа звинуватили в нібито "неповажному" жесті, коли він вітав їх у Білому домі 27 квітня.

Члени британської монархії приземлилися в США напередодні, а глава держави вже зіткнувся з критикою за те, як він їх вітав. У мережі почали поширюватися відеозаписи прибуття королівської родини до Білого дому, де їх зустріли Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп. Про це пише The Mirror.

Трамп з неповагою поставився до королеви Камілли

Однак, коли вони почали розмовляти, спостерігачі швидко звернули увагу на поведінку, яку багато хто назвав "неповажною". На X-сторінці офіс першої леді опублікував відео з підписом: "Президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп вітають короля Чарльза III та королеву Великої Британії Каміллу на південному портику Білого дому. Понеділок, 27 квітня 2026 року".

Втім, пильні спостерігачі швидко помітили, як Трамп зробив "агресивне рукостискання". Один з користувачів одразу поділився фотографією, на якій Трамп торкається руки королеви Камілли, прокоментувавши: "Це так неповажно".

Хоча деякі вважали, що жест був "нормальний", оскільки "президент просто допомагав", інші також наголосили на тому, що поведінка президента може розглядатися як суперечлива. Дехто також зауважив, що він також поклав руку на руку короля Чарльза.

Король Чарльз та королева Камілла в США

Ще один прокоментував: "Я не думаю, що ви повинні торкатися короля чи королеви, але, звичайно, Трамп любить порушувати протокол".

Хтось ще додав: "Забудьте про етикет — Дональд ніколи не чув цього слова, не чув про повагу".

Трамп торкнувся королеви Камілли Фото: X (Twitter)

У чому помилка Трампа

Зазначимо, що ініціювання фізичного контакту з королем чи королевою суворо заборонено. Згідно з британським королівським протоколом, єдиною прийнятною формою фізичного контакту є рукостискання, і лише якщо вони пропонують його першими.

Обіймати, цілувати або обіймати королівську особу категорично не рекомендується, оскільки це вважається недоречним. Хоча це не несе юридичних зобов'язань, дотримання цієї традиції завжди вважається ввічливим вчинком.

Під час запланованого візиту до США цієї весни король Великої Британії Чарльз III може зіткнутися з незвичними умовами прийому у Білому домі. Причиною є масштабна реконструкція Східного крила резиденції.

15 австралійських прапорів вивісили у Вашингтоні замість британських. Але після розголосу в соцмережах помилку виправили.

Також спеціаліст із читання по губах розкрила, про що говорили президент США і король Великої Британії, позуючи фотографам на галявині перед Білим домом.