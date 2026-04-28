Переплутали Британію з Австралією: у США стався конфуз перед візитом короля Чарльза III (фото)

15 австралійських прапорів вивісили у Вашингтоні замість британських. Але після розголосу в соцмережах помилку виправили.

У США перед візитом короля Великої Британії Чарльза III до країни столичні служби вивісили не ті прапори вздовж однієї з головних вулиць Вашингтона. Про це повідомляє The Independent.

У повідомленні йдеться, що перші фото, де служби вивішують не ті прапори, з'явилися ще 24 квітня за три дні до офіційного візиту короля Британії. Інцидент трапився на 17-й вулиці Вашингтона, яка знаходиться поруч із Білим домом та будівлею Ейзенхауера. На кадрах видно, що серед понад 230 прапорів, які були вивішені на ліхтарних стовпах на честь прибуття монарха, 15 є австралійськими.

Король Чарльз прибув до США Фото: Скрiншот

Першим про австралійські прапори в мережі Х написав фрілансер Ендрю Лейден, який опублікував відповідні фото. Але за кілька годин він повідомив, що помилку було виправлено.

"Після короткої обідньої перерви (і уроку географії) комунальники Вашингтона вирішили замінити австралійські прапори на британські біля Білого дому", — написав він.

Цей курйоз також підтвердив представник Департаменту транспорту округу Колумбія. За його словами, помилку швидко виправили і вона була тільки на певній ділянці вулиці.

"Ми вивісили ці прапори, але ситуацію швидко виправили й нам вдалося їх прибрати", — сказав він.

Також він розповів, що причина цієї неприємної ситуації логістична. Адже прапори зберігаються й маркуються централізовано, і зараз з'ясовуються обставини цього інциденту.

Натомість у соцмережах плутанина з прапорами викликала хвилю жартів. Але деякі австралійці стали на захист комунальників та нагадали, що Чарльз III є головою держави не лише Великої Британії, а й Австралії, але формально.

"Австралійські прапори мали б залишитися – Чарльз конституційно є і нашим головою держави", — написав один із користувачів соцмережі.

Візит короля Чарльза до США: що відомо

Нагадаємо, що під час запланованого візиту до США цієї весни король Великої Британії Чарльз III може зіткнутися з незвичними умовами прийому у Білому домі. Причиною є масштабна реконструкція Східного крила резиденції президента США, яка триває з осені 2025 року.

Також спеціаліст із читання по губах розкрила, про що говорили президент США і король Великої Британії, позуючи фотографам на галявині перед Білим домом. Виявилося, що Дональд Трамп намагався поговорити про політику, війну в Україні та свій бальний зал.