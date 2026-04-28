Дональд Трамп грубо нарушил протокол во время встречи с королем Чарльзом (фото, видео)

Король Чарльз и королева Камилла находятся с историческим государственным визитом в США, а президента Дональда Трампа обвинили в якобы "неуважительном" жесте, когда он приветствовал их в Белом доме 27 апреля.

Члены британской монархии приземлились в США накануне, а глава государства уже столкнулся с критикой за то, как он их приветствовал. В сети начали распространяться видеозаписи прибытия королевской семьи в Белый дом, где их встретили Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Об этом пишет The Mirror.

Трамп с неуважением отнесся к королеве Камилле

Однако, когда они начали разговаривать, наблюдатели быстро обратили внимание на поведение, которое многие назвали "неуважительным". На X-странице офис первой леди опубликовал видео с подписью: "Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приветствуют короля Чарльза III и королеву Великобритании Камиллу на южном портике Белого дома. Понедельник, 27 апреля 2026 года".

Впрочем, бдительные наблюдатели быстро заметили, как Трамп сделал "агрессивное рукопожатие". Один из пользователей сразу поделился фотографией, на которой Трамп касается руки королевы Камиллы, прокомментировав: "Это так неуважительно".

Хотя некоторые считали, что жест был "нормальный", поскольку "президент просто помогал", другие также отметили, что поведение президента может рассматриваться как противоречивое. Некоторые также заметили, что он также положил руку на руку короля Чарльза.

Король Чарльз и королева Камилла в США

Еще один прокомментировал: "Я не думаю, что вы должны касаться короля или королевы, но, конечно, Трамп любит нарушать протокол".

Кто-то еще добавил: "Забудьте об этикете — Дональд никогда не слышал этого слова, не слышал об уважении".

Трамп коснулся королевы Камиллы Фото: X (Twitter)

В чем ошибка Трампа

Отметим, что инициирование физического контакта с королем или королевой строго запрещено. Согласно британскому королевскому протоколу, единственной приемлемой формой физического контакта является рукопожатие, и только если они предлагают его первыми.

Обнимать, целовать или обнимать королевскую особу категорически не рекомендуется, поскольку это считается неуместным. Хотя это не несет юридических обязательств, соблюдение этой традиции всегда считается вежливым поступком.

