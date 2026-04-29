"Непохитна рішучість": король Чарльз порівняв теракти 11 вересня з війною в Україні

США є "серцем" НАТО, яке після терористичних атах 11 вересня 2001 року застосувало статтю 5 свого уставу. Зараз подібні вчинки потрібні для захисту й підтримки України у війні проти РФ.

Таку заяву перед Конгресом США зробив король Чарльз ІІІ, ймовірно, відповідаючи на погрози президента Дональда Трампа вийти з НАТО, пише Independent.

Видання зазначило, що під час свого виступу король Чарльз зазначив, що Велика Британія взяла на себе зобов’язання щодо найбільшого тривалого збільшення видатків на оборону з часів холодної війни.

"Від глибин Атлантики до катастрофічно танучих льодовикових шапок Арктики відданість та досвід Збройних сил США та їхніх союзників лежать у серці НАТО, яке зобов’язалося захищати одне одного, захищаючи наших громадян та інтереси, забезпечуючи безпеку північноамериканців та європейців від наших спільних супротивників", — сказав Чарльхз.

Відео дня

За словами короля, "зв’язки у сферах оборони, розвідки та безпеки міцно пов’язані між собою завдяки відносинам, які вимірюються не роками, а десятиліттями".

Журналісти підкреслили, що король Чарльз також згадав про теракти 11 вересня 2001 року в США, коли вперше було застосовано статтю 5 уставу НАТО, натякнувши, що Україна й досі потребує захисту.

"Така сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найхоробрішого народу — щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир", — наголосив король Чарльз.

