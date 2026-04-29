"Непоколебимая решимость": король Чарльз сравнил теракты 11 сентября с войной в Украине

США являются "сердцем" НАТО, которое после террористических атак 11 сентября 2001 года применило статью 5 своего устава. Сейчас подобные поступки нужны для защиты и поддержки Украины в войне против РФ.

Такое заявление перед Конгрессом США сделал король Чарльз III, вероятно, отвечая на угрозы президента Дональда Трампа выйти из НАТО, пишет Independent.

Издание отметило, что во время своего выступления король Чарльз отметил, что Великобритания взяла на себя обязательства по наибольшему длительному увеличению расходов на оборону со времен холодной войны.

"От глубин Атлантики до катастрофически тающих ледниковых шапок Арктики преданность и опыт Вооруженных сил США и их союзников лежат в сердце НАТО, которое обязалось защищать друг друга, защищая наших граждан и интересы, обеспечивая безопасность североамериканцев и европейцев от наших общих противников", — сказал Чарльхз.

По словам короля, "связи в сферах обороны, разведки и безопасности прочно связаны между собой благодаря отношениям, которые измеряются не годами, а десятилетиями".

Журналисты подчеркнули, что король Чарльз также вспомнил о терактах 11 сентября 2001 года в США, когда впервые была применена статья 5 устава НАТО, намекнув, что Украина до сих пор нуждается в защите.

"Такая же непоколебимая решимость нужна для защиты Украины и ее храброго народа — чтобы обеспечить действительно справедливый и длительный мир", — подчеркнул король Чарльз.

