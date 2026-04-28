Посол США в Украине уйдет в отставку из-за разногласий с Трампом, — FT

Джули Дэвис, исполняющая обязанности посла США в Украине, покинет свой пост по той же причине, что и ее предшественница Бриджит Бринк.

Как сообщает Financial Times, исполняющая обязанности посла США в Украине Джули Дэвис вскоре уйдет в отставку из-за разногласий с Трампом по поводу сокращения поддержки Украины со стороны США.

Госдепартамент США не ответил на запрос о комментарии по поводу сообщений об отъезде Джули Дэвис.

Если данные СМИ верны, то в результате важная дипломатическая должность останется вакантной, пока Россия готовится к летнему наступлению, а мирные переговоры зашли в тупик.

Джули Дэвис, которая с мая прошлого года временно исполняла обязанности временного поверенного в делах посольства США в Киеве, испытывает разочарование в своей работе из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по поводу его ослабевающей поддержки Украины, сообщили три источника, знакомые с ее решением.

Ее предстоящий уход последует за уходом ее предшественницы Бриджит Бринк, которая подала в отставку по аналогичным причинам в апреле прошлого года.

Дэвис, которая уведомила Госдепартамент о своем уходе в последние недели, планирует уйти с дипломатической службы, завершив свою тридцатилетнюю карьеру, сообщили эти источники.

Дэвис, которая по-прежнему аккредитована как посол на Кипре, одновременно работая в Киеве, была застигнута врасплох в октябре, узнав из сообщений СМИ, что Трамп выдвинул Джона Бреслоу, бизнесмена из Аризоны и спонсора Республиканской партии, на должность следующего посла на Кипре, сообщили эти источники. Дэвис не была уведомлена о назначении заранее.

28 апреля Госдепартамент сообщил Financial Times: "Посол Джули С. Дэвис вступила в должность временного поверенного в делах посольства США в Киеве 5 мая 2025 года и остается на этом посту".

Посол США в Украине — что происходит с дипломатическим корпусом Трампа

Посольство США в Киеве испытывало трудности с удержанием послов в течение обоих сроков правления Трампа. В 2019 году Трамп отозвал Мари Йованович, тогдашнего посла в Украине, назвав ее "нелояльной" и "плохой новостью". Позже в том же году она была ключевым свидетелем на слушаниях в Конгрессе в рамках первого импичмента Трампа.

Когда Бринк, сторонница военной помощи Украине, ушла в отставку в прошлом году, она заявила, что выступала против давления, которое администрация Трампа оказывала на Киев, одновременно позволяя Москве избежать ответственности.

Последней каплей для предшественницы Дэвис стало словесное нападение Трампа на президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете в феврале 2025 года. После этого столкновения Трамп на несколько недель приостановил военную помощь и обмен разведывательной информацией с Киевом.

Бринк баллотируется в Конгресс от Демократической партии в конкурентном округе в своем родном штате Мичиган. В ходе предвыборной кампании она обвиняла Трампа в коррупции и уступках президенту России Владимиру Путину.

Во время второго срока Трампа Белый дом в значительной степени отодвинул на второй план Госдепартамент. Вместо этого президент направил небольшую группу союзников, в частности специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера, для достижения своих самых амбициозных внешнеполитических целей, включая посредничество в прекращении войны на Украине.

Однако мирные переговоры зашли в тупик из-за непримиримости России и войны США против Ирана. В этом месяце украинские сотрудники разведки сообщили Financial Times, что Москва планирует продолжить войну и начать новое наступление этим летом.

В декабре администрация отозвала десятки послов по всему миру, стремясь обеспечить соответствие посольств политике Трампа "Америка прежде всего".

По данным Американской ассоциации дипломатической службы, лишь 8% кандидатов президента на должности послов являются кадровыми дипломатами, по сравнению с 57% во время его первого срока.

В десятках посольств США по всему миру отсутствует утвержденный Сенатом посол, в том числе во многих странах Ближнего Востока и на Украине, где Дэвис занимала должность временного поверенного в делах в течение последнего года.

"Она — образцовый сотрудник дипломатической службы и государственный служащий", — сказал Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше, который знаком с Дэвис уже несколько лет. "Она настоящий эксперт, и администрации — осознают они это или нет — нужны такие люди".

Карьерный дипломат, Дэвис провела три десятилетия в Госдепартаменте, в том числе в Восточной Европе. До назначения в Киев и на Кипр в 2020 году она стала первым послом США в Беларуси с 2008 года.

Нынешние и бывшие американские дипломаты указали Financial Times на постоянный поток специалистов по Украине, которые ушли на пенсию, покинули дипломатию или были уволены после прихода Трампа к власти. Так, Джордж Кент, карьерный дипломат, занимавший должности заместителя главы миссии в Киеве, а затем заместителя помощника госсекретаря, курирующего политику в отношении Украины, был уволен с поста посла в Эстонии в первые часы президентства Трампа.

