Посол США в Україні піде у відставку через розбіжності з Трампом, — FT

Джулі Девіс, яка виконує обов'язки посла США в Україні, залишить свою посаду з тієї самої причини, що і її попередниця Бріджит Брінк.

Як повідомляє Financial Times, виконувачка обов'язків посла США в Україні Джулі Девіс незабаром піде у відставку через розбіжності з Трампом щодо скорочення підтримки України з боку США.

Держдепартамент США не відповів на запит про коментарі з приводу повідомлень про від'їзд Джулі Девіс.

Якщо дані ЗМІ вірні, то в результаті важлива дипломатична посада залишиться вакантною, поки Росія готується до літнього наступу, а мирні переговори зайшли в глухий кут.

Джулі Девіс, яка з травня минулого року тимчасово виконувала обов'язки тимчасового повіреного у справах посольства США в Києві, відчуває розчарування у своїй роботі через розбіжності з президентом Дональдом Трампом з приводу його ослаблення підтримки України, повідомили три джерела, знайомі з її рішенням.

Її майбутній відхід послідує за відходом її попередниці Бріджит Брінк, яка подала у відставку з аналогічних причин у квітні минулого року.

Девіс, яка повідомила Держдепартамент про своє звільнення в останні тижні, планує піти з дипломатичної служби, завершивши свою тридцятирічну кар'єру, повідомили ці джерела.

Девіс, яка, як і раніше, акредитована як посол на Кіпрі, одночасно працюючи в Києві, була захоплена зненацька в жовтні, дізнавшись із повідомлень ЗМІ, що Трамп висунув Джона Бреслоу, бізнесмена з Арізони і спонсора Республіканської партії, на посаду наступного посла на Кіпрі, повідомили ці джерела. Девіс не була повідомлена про призначення заздалегідь.

28 квітня Держдепартамент повідомив Financial Times: "Посол Джулі С. Девіс вступила на посаду тимчасового повіреного у справах посольства США в Києві 5 травня 2025 року і залишається на цій посаді".

Посольство США в Києві зазнавало труднощів з утриманням послів протягом обох термінів правління Трампа. У 2019 році Трамп відкликав Марі Йованович, тодішнього посла в Україні, назвавши її "нелояльною" і "поганою новиною". Пізніше того ж року вона була ключовим свідком на слуханнях у Конгресі в рамках першого імпічменту Трампа.

Коли Брінк, прихильниця військової допомоги Україні, пішла у відставку торік, вона заявила, що виступала проти тиску, який адміністрація Трампа чинила на Київ, водночас дозволяючи Москві уникнути відповідальності.

Останньою краплею для попередниці Девіс став словесний напад Трампа на президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті в лютому 2025 року. Після цієї сутички Трамп на кілька тижнів призупинив військову допомогу та обмін розвідувальною інформацією з Києвом.

Брінк балотується в Конгрес від Демократичної партії в конкурентному окрузі у своєму рідному штаті Мічиган. Під час передвиборчої кампанії вона звинувачувала Трампа в корупції та поступках президенту Росії Володимиру Путіну.

Під час другого терміну Трампа Білий дім значною мірою відсунув на другий план Держдепартамент. Натомість президент спрямував невелику групу союзників, зокрема спеціального посланця Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера, для досягнення своїх найамбітніших зовнішньополітичних цілей, включно з посередництвом у припиненні війни в Україні.

Однак мирні переговори зайшли в глухий кут через непримиренність Росії та війну США проти Ірану. Цього місяця українські співробітники розвідки повідомили Financial Times, що Москва планує продовжити війну і почати новий наступ цього літа.

У грудні адміністрація відкликала десятки послів по всьому світу, прагнучи забезпечити відповідність посольств політиці Трампа "Америка насамперед".

За даними Американської асоціації дипломатичної служби, лише 8% кандидатів президента на посади послів є кадровими дипломатами, порівняно з 57% під час його першого терміну.

У десятках посольств США в усьому світі відсутній затверджений Сенатом посол, зокрема в багатьох країнах Близького Сходу і в Україні, де Девіс обіймала посаду тимчасового повіреного у справах протягом останнього року.

"Вона — зразковий співробітник дипломатичної служби і державний службовець", — сказав Деніел Фрід, колишній посол США в Польщі, який знайомий із Девіс уже кілька років. "Вона справжній експерт, і адміністрації — усвідомлюють вони це чи ні — потрібні такі люди".

Кар'єрний дипломат, Девіс провела три десятиліття в Держдепартаменті, зокрема у Східній Європі. До призначення в Київ і на Кіпр 2020 року вона стала першим послом США в Білорусі з 2008 року.

Нинішні та колишні американські дипломати вказали Financial Times на постійний потік фахівців з України, які пішли на пенсію, покинули дипломатію або були звільнені після приходу Трампа до влади. Так, Джордж Кент, кар'єрний дипломат, який обіймав посади заступника глави місії в Києві, а потім заступника помічника держсекретаря, який курирує політику щодо України, був звільнений з посади посла в Естонії в перші години президентства Трампа.

