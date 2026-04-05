Нет связи с Кремлем на высоком уровне: из-за Уиткоффа не могут избрать посла США в РФ, — Daily Mail

В Вашингтоне до сих пор не могут определиться с тем, кто займет должность посла США в России: это место вакантно с июня 2025 года. Из-за этой проблемы США не имеют прямого канала связи с Москвой на высоком уровне для урегулирования войны в Украине.

Отсутствие человека на должности посла США в РФ превратило "соревнования" на кастинг в телешоу, полный интриг и соперничества. Об этом пишет издание Daily Mail.

Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, все пути ведут к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. Он, по слухам, "имеет преимущество остаться на своей текущей должности", говорится в материале.

Инсайдеры рассказывают, что поиски посла затягиваются не из-за отсутствия талантливых дипломатов. Проблема существует из-за того, что любой из кандидатов должен разделять собственное видение Уиткоффа относительно этого канала связи с Россией.

Издание пишет, что отсутствие посла США в РФ создает значительный пробел в дипломатических отношениях между странами.

"Без назначенного посла США не имеют прямого канала связи с Москвой на высоком уровне для деэскалации и решения конфликта. С момента вторжения Конгресс утвердил помощь на общую сумму более 170 миллиардов долларов", — говорится в материале.

Источник, знакомый с этим вопросом, отметил, что подобная ситуация, когда спецпосланники "затмевают" послов, является типичной для команды Трампа. Однако инсайдер бьет тревогу, поскольку уже апрель, а посол до сих пор не был утвержден.

Влияние Уиткоффа "потрясающее"

Сам Уиткофф "обошел многолетние протокольные нормы Государственного департамента", будучи в должности спецпосланника. Сейчас он стал главным и едва ли не единственным посредником между Вашингтоном и Кремлем, вместе со своим партнером — зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Влияние Уиткоффа сейчас является "потрясающим", пишет издание. Он в частности сумел провести уже 8 встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.

"В Москве нет никого, кто бы делал что-либо без его благословения — так зачем ему нужен посредник, который стоит на пути?", — заявил один из бывших дипломатов, осведомленный в ситуации.

Сообщается, что Уиткофф нынешним положением вещей доволен. Он якобы даже высказывал опасения в частном разговоре, что продвинутый дипломат мог бы ослабить его прямую связь с Путиным.

Напомним, 4 апреля в Bloomberg писали, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф могут приехать в Украину.

3 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к США относительно перемирия на Пасху, несмотря на отказ РФ.