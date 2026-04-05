Нема зв'язку з Кремлем на високому рівні: через Віткоффа не можуть обрати посла США у РФ, — Daily Mail

У Вашингтоні досі не можуть визначитися з тим, хто обійме посаду посла США у Росії: це місце вакантне з червня 2025 року. Через цю проблему США не мають прямого каналу зв’язку з Москвою на високому рівні для врегулювання війни в Україні.

Відсутність людини на посаді посла США у РФ перетворила "змагання" на кастинг до телешоу, сповнений інтриг та суперництва. Про це пише видання Daily Mail.

Попри відсутність офіційних підтверджень, усі шляхи ведуть до спецпосланця президента США Стіва Віткоффа. Він, за чутками, "має перевагу залишитися на своїй поточній посаді", йдеться у матеріалі.

Інсайдери розповідають, що пошуки посла затягуються не через відсутність талановитих дипломатів. Проблема існує через те, що будь-який із кандидатів має поділяти власне бачення Віткоффа щодо цього каналу зв'язку з Росією.

Видання пише, що відсутність посла США у РФ створює значну прогалину у дипломатичних відносинах між країнами.

"Без призначеного посла США не мають прямого каналу зв’язку з Москвою на високому рівні для деескалації та вирішення конфлікту. З моменту вторгнення Конгрес затвердив допомогу на загальну суму понад 170 мільярдів доларів", — йдеться у матеріалі.

Джерело, обізнане з цим питанням, зазначило, що подібна ситуація, коли спецпосланці "затьмарюють" послів, є типовою для команди Трампа. Однак інсайдер б'є на сполох, оскільки вже квітень, а посла і досі не було затверджено.

Вплив Віткоффа "приголомшливий"

Сам Віткофф "обійшов багаторічні протокольні норми Державного департаменту", бувши на посаді спецпосланця. Зараз він став головним і ледь не єдиним посередником між Вашингтоном і Кремлем, разом зі своїм партнером — зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Вплив Віткоффа наразі є "приголомшливим", пише видання. Він зокрема зумів провести вже 8 зустрічей з російським диктатором Володимиром Путіним.

"У Москві немає нікого, хто б робив що-небудь без його благословення — тож навіщо йому потрібен посередник, який стоїть на заваді?", — заявив один із колишніх дипломатів, обізнаний у ситуації.

Повідомляється, що Віткофф теперішнім станом речей задоволений. Він нібито навіть висловлював побоювання у приватній розмові, що просунутий дипломат міг би послабити його прямий зв'язок з Путіним.

