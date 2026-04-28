"Была влюблена в короля": Трамп сделал неожиданное признание о своей матери

Президент США Дональд Трамп рассказал об отношениях своей семьи с британским монархом и признался, что его мать "любила королевскую семью".

Об этом американский президент во время приветственной речи в честь короля и королевы Великобритании, которые с официальным визитом находятся в стране, сообщает канал Новости.LIVE.

Дональд Трамп признался, что его мать "была влюблена в Чарльза".

"Каждый раз, когда королева участвовала в церемонии, моя мама была прикована к телевизору и говорила: "Смотри, Дональд, посмотри, как красиво"... Но я также помню, как она очень четко сказала: "Чарльз... смотри, юный Чарльз, он такой милый". Моя мама была влюблена в Чарльза. Можете представить", — признался Трамп.

Американский президент рассказал, что его родители прожили вместе 63 года. В этом контексте он обратился к своей жене и сказал, что они не смогут повторить этот рекорд.

Ведь напомним, что Мелания — третья жена Дональда Трампа. Пара поженилась в 2005 году, когда политику было 58, а тогдашней модели — 34 года.

Визит короля Чарльза и королевы Камиллы в США: курьезы

Напомним, что Дональд Трамп грубо нарушил протокол во время встречи с королем Чарльзом. Его обвинили в якобы "неуважительном" жесте, когда он приветствовал их в Белом доме 27 апреля. Бдительные наблюдатели быстро заметили, как Трамп сделал "агрессивное рукопожатие". Один из пользователей сразу поделился фотографией, на которой Трамп касается руки королевы Камиллы, прокомментировав: "Это так неуважительно".

Также 15 австралийских флагов вывесили в Вашингтоне вместо британских. Но после огласки в соцсетях ошибку исправили. В США перед визитом короля Великобритании Чарльза III в страну столичные службы вывесили не те флаги вдоль одной из главных улиц Вашингтона.