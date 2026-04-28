"Була закохана в короля": Трамп зробив несподіване зізнання про свою матір

Президент США Дональд Трамп розповів про відносини своєї родини з британським монархом та зізнався, що його мати "любила королівську сім’ю".

Про це американський президент під час вітальної промови на честь короля та королеви Великої Британії, які з офіційним візитом перебувають в країні, повідомляє канал Новини.LIVE.

Дональд Трамп зізнався, що його матір "була закохана в Чарльза".

"Щоразу, коли королева брала участь у церемонії, моя мама була прикута до телевізора і казала: "Дивись, Дональде, подивись, як красиво"… Але я також пам'ятаю, як вона дуже чітко сказала: "Чарльз… дивись, юний Чарльз, він такий милий". Моя мама була закохана в Чарльза. Можете уявити", — зізнався Трамп.

Американський президент розповів, що його батьки прожили разом 63 роки. У цьому контексті він звернувся до своєї дружини і сказав, що вони не зможуть повторити цей рекорд.

Адже нагадаємо, що Меланія — третя дружина Дональда Трампа. Пара одружилася у 2005 році, коли політику було 58, а тодішній моделі — 34 роки.

Візит короля Чарльза та королеви Камілли до США: курйози

Нагадаємо, що Дональд Трамп грубо порушив протокол під час зустрічі з королем Чарльзом. Його звинуватили в нібито "неповажному" жесті, коли він вітав їх у Білому домі 27 квітня. Пильні спостерігачі швидко помітили, як Трамп зробив "агресивне рукостискання". Один з користувачів одразу поділився фотографією, на якій Трамп торкається руки королеви Камілли, прокоментувавши: "Це так неповажно".

Також 15 австралійських прапорів вивісили у Вашингтоні замість британських. Але після розголосу в соцмережах помилку виправили. У США перед візитом короля Великої Британії Чарльза III до країни столичні служби вивісили не ті прапори вздовж однієї з головних вулиць Вашингтона.