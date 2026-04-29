Королева Камілла і Меланія Трамп приголомшили розкішними образами у Білому домі (фото)

Перша леді США та королева Камілла з’явилися на урочистій вечері у Білому домі у вишуканих вечірніх образах і коштовностях із королівською історією. Захід проходив за найформальнішим дрес-кодом — white tie, тож гості дотрималися максимально урочистого стилю.

Перша леді обрала блідо-рожеву шовкову сукню без бретелей від Christian Dior Haute Couture, доповнивши її молочно-білими замшевими рукавичками Dior. Образ завершили шовкові туфлі того ж ніжно-рожевого відтінку, пише BBC.

Королева Камілла з’явилася у насичено-рожевій вечірній сукні від Fiona Clare. Вона поєднала її з намистом з аметистів і діамантів, яке колишня герцогиня Кентська подарувала королеві Вікторії, а згодом воно перейшло до королеви Марії.

Камілла, Чарльз, Дональд і Меланія в Білому домі

Король і президент були одягнені у чорні смокінги з білими сорочками. Монарх доповнив свій образ синьою стрічкою та медалями.

Каміла, королева-консорт Великої Британії та Меланія Трамп влаштували негласне модне протистояння, демонструючи елегантні та виважені образи 27 квітня. Камілла в той день обрала класичну світлу сукню з делікатним оздобленням, яка підкреслювала традиційний королівський стиль.

Чарльз і Трамп потролили один одного під час вечері. Зокрема, Трамп на початку своєї промови похвалив короля за виступ у Конгресі, пожартувавши: мовляв, той зміг змусити демократів аплодувати стоячи.

Крім того, у США стався конфуз перед візитом Чарльза III. 15 австралійських прапорів вивісили у Вашингтоні замість британських.