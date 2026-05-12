Род Стюарт похвалил короля Чарльза за то, что он "поставил Трампа на место"

Рок-легенда высказался даже более резко. И неясно, что ответил король Великобритании, который недавно вернулся из США.

Во время мероприятия в Лондоне, посвященного 50-летию благотворительной организации The King's Trust, Род Стюарт сказал монарху: "Позвольте мне сказать, вы отлично поработали в Америке. Вы были великолепны. Абсолютно великолепны. Вы поставили этого маленького мерзавца на место", цитирует ветерана рок-музыки Politico.

В прошлом месяце Чарльз побывал в США с официальным визитом и выступил перед Конгрессом, в котором опроверг нападки Трампа на Великобританию и НАТО. В своей речи на государственном ужине король пошутил: "Если бы не мы, вы бы говорили по-французски!"

В беседе с Родом Стюартом ответ короля был невнятным, но позже он сказал "да, именно так", на что Стюарт ответил: "Он этого совершенно не понял". Журналисты предположили, что они обсудили речь Чарльза перед Конгрессом.

Источники в королевской семье подчеркнули, что, поскольку слова Его Величества не были услышаны, это не следует воспринимать как согласие со звездой.

Король также встретился с певицами Ритой Орой, Крейгом Дэвидом, а также с актерами и телеведущими.

В интервью Radio Times в 2025 году Стюарт заявил, что раньше они с президентом США были друзьями, но сейчас это уже не так.

"Я не большой поклонник Трампа, — сказал он. — Я знал его очень, очень хорошо. Я ходил к нему домой. Я живу буквально в полумиле от него во Флориде… Мы оба живем на пляже. Я ходил на его рождественские вечеринки… Но, насколько я понимаю, он не очень хорошо относился к женщинам. Но с тех пор, как он стал президентом, он стал совсем другим человеком. Тем, кого я не знаю".

После того, как Трамп раскритиковал британские и натовские войска , заявив, что они "немного отошли от линии фронта" в Афганистане, Стюарт опубликовал в соцсетях видео, в котором назвал Трампа "уклонистом" и отметил, что не ему критиковать военных.

Напомним, король Чарльз, находясь в США, подарил Дональду Трампу колокол с подводной лодки времен Второй мировой войны.

А первую леди США раскритиковали за выбор платья на официальный ужин с королевской четой.