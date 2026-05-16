П'ять головних ознак: десятки медиків вказали на дивацтва в поведінці Трампа, — Zeit

Дискусії про психічне і фізичне здоров'я Дональда Трампа спалахнули з новою силою після того, як він задрімав просто на заході в Білому домі.

Після того, як фотограф агентства Reuters Ідріс Алі опублікував знімок зі сплячим Трампом у соцмережах, в адміністрації президента США обізвали фотографа "ідіотом", запевнивши, що Трамп "просто моргнув". Однак така реакція тільки спровокувала нові домисли про те, що зі здоров'ям американського лідера не все гаразд, пише Zeit.

Знімок, який спровокував нові розмови про стан Трампа

Непередбачувана та імпульсивна поведінка Трампа стала притчею во язицех, і з кожним новим роком його каденції побоювання посилюються.

"За лічені дні він розв'язує війни, погрожує знищенням іранської цивілізації, вступає в конфлікт з американським Папою Львом XIV і змушує своїх чоловіків-членів кабінету міністрів носити його улюблене взуття — незалежно від того, чи пасує воно їм за розміром, чи ні", — зазначають журналісти.

Окрему тривогу викликають синці на руках, опухлі щиколотки і нестійка хода, а також неодноразове засинання прямо на нарадах або заходах.

Наприкінці квітня 36 медичних працівників, включно з неврологами, психіатрами та психологами — майже всі вони є професорами на пенсії з різних університетів США, опублікували заяву під назвою "Медичні побоювання щодо президента Дональда Дж. Трампа та його придатності до участі у виборах".

Після року спостережень автори заяви виділили п'ять моментів, які їх особливо насторожили в Трампі:

Погіршення когнітивних функцій

Промови Трампа були незв'язними, він робив невиразні відступи, плутав факти і здійснював незрозумілі, раптові політичні повороти. Під час важливих публічних заходів президент США також був помітно сонливий.

Грандіозні та маячні переконання.

Дональд Трамп заявляв про свою непогрішність і зображував себе Папою Римським, міфічним героєм війни або льотчиком-винищувачем, який скидає фекалії на мирних жителів. Він стверджував, що йому не потрібно зважати на національні та міжнародні закони і що його обмежує тільки "власна мораль".

Погіршення раціонального мислення

У Трампа були серйозно порушені здібності до міркування і був відсутній контроль над імпульсами. Наприклад, він нерозважливо погрожував насильством, виступав за застосування смертельної сили проти мирних жителів або підтримував позасудові заходи.

Проблеми із самоконтролем

Трамп зациклювався на думках або діях і не міг подумки від них відволіктися. Іноді він демонструє маніакальні стани — наприклад, публікує 150 повідомлень у соціальних мережах за одну ніч. Політик також страждає від маячних ідей переслідування.

Поведінка, що загрожує глобальним насильством

У США — понад 5000 ядерних боєголовок, розгорнутих по всьому світу і готових до запуску за одноосібним наказом Трампа, який ніхто наразі не має повноважень скасувати.

Автори документа підкреслюють, що їхня робота і спостереження — не політичне замовлення. Вони озвучили результати, оскільки "відчувають себе зобов'язаними попередити про президента Сполучених Штатів, який дедалі більше становить небезпеку для суспільства".

Це не перший випадок, коли лікарі або психіатри коментують стан здоров'я президента США Дональда Трампа. Особливо під час виборчої кампанії 2024 року було багато припущень про його фізичне та психічне здоров'я, особливо щодо його нарцисичної особистості.

Поки Дональд Трамп залишається на посаді президента, йому не вдасться розвіяти чутки про своє здоров'я. У січні він заявив газеті Wall Street Journal, що його здоров'я "ідеальне". Президент пояснив свою відсутність на засіданнях кабінету міністрів "нудьгою". Однак після його риторичної ескалації щодо війни з Іраном, під час якої він припустив, що може знищити цілу цивілізацію, заклики оголосити Трампа непридатним для обіймання посади пролунали не тільки від демократів, а й від колишніх прихильників, як-от республіканка Марджорі Тейлор Грін.

Згідно з опитуванням Washington Post-ABC-Ipsos, більшість американців поділяють їхні побоювання. 55% вважають, що президент фізично недостатньо здоровий, щоб ефективно виконувати свої обов'язки. 59% опитаних переконані, що Дональду Трампу не вистачає розумових здібностей, необхідних для президентства.

Свій наступний щорічний медичний огляд глава Білого дому пройде 26 травня в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Як зазначають журналісти, проблема з цими обстеженнями, які кожен президент зобов'язаний регулярно проходити, полягає в тому, що обстеження проводять особисті лікарі політиків та інформують громадськість про результати.

Ступінь приховування потенційних діагнозів або критичних вікових змін не може бути перевірена.

