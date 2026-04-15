У США поставили під сумнів психічне здоров'я Трампа, — NYT

Президент США Дональд Трамп шокував світову громадськість заявами в бік Ірану на кшталт "сьогодні вночі загине ціла цивілізація", а також хвилею образ Папи Римського.

Після таких слів у багатьох знову виникли питання щодо психічного стану 47-го глави Білого дому і різко загострили дискусію про те, хто з них "божевільний, як лисиця", а хто "просто безумець", яка переслідує його на національній політичній арені вже 10 років, пише The New York Times.

Трамп у свої 79 років є найстарішою людиною в історії країни, яка вступила на посаду президента вдруге.

Його різкі й часто неоднозначні публікації в соцмережах на кшталт тієї, де він в образі Христа, а також постійні образи в бік союзників і партнерів спонукали демократів, які давно ставлять під сумнів психологічну придатність Трампа, знову закликати до застосування 25-ї поправки для відсторонення президента від влади з причини недієздатності.

Представник демократів Джеймі Раскін із Меріленда написав лікареві Білого дому з проханням провести обстеження, зазначивши "ознаки, що відповідають деменції та когнітивним порушенням", а також "дедалі незв'язніші, неврівноваженіші, нецензурніші, шаленіші та погрозливіші" істерики.

Однак не демократами єдиними. Занепокоєння з приводу ментального здоров'я президента дедалі частіше й гучніше висловлюють не тільки ведучі вечірніх ток-шоу або фахівці в галузі психічного здоров'я, які ставлять діагнози на відстані, а й відставні генерали, дипломати та іноземні чиновники.

Ба більше, про це говорять навіть колишні соратники президента. Так, експредставниця Республіканської партії від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, яка нещодавно порвала з Трампом, виступила за використання 25-ї поправки, заявивши, що загроза знищення іранської цивілізації — це "не жорстка риторика, а безумство".

Кендіс Оуенс, ведуча ультраправих подкастів, назвала його "геноцидним маніяком".

Алекс Джонс, теоретик змови і засновник Infowars, сказав, що Трамп "бурмоче і звучить так, ніби у нього не все гаразд із головою".

Деякі питання про розсудливість Трампа виникають у людей, які колись працювали з ним, а тепер стали його критиками. Ще до публікації про цивілізацію Тай Кобб, юрист Білого дому під час першого терміну Трампа, сказав журналісту Джиму Акості, що президент — "людина, яка явно збожеволіла", і що його нещодавня низка агресивних нічних постів у соціальних мережах "підкреслює рівень його божевілля".

Стефані Грішам, колишня прессекретарка Білого дому за Трампа, минулого тижня написала в Х, що "він явно не в собі".

Що стосується пересічних американців, то вони теж починають сумніватися в "нормальності" лідера. Опитування Reuters/Ipsos, проведене в лютому, показало, що 61% громадян США вважають, що Трамп із віком став більш непередбачуваним, і лише 45% кажуть, що він "розумово здоровий і здатний справлятися з труднощами", порівняно з 54% у 2023 році.

Білий дім відкинув подібні оцінки, заявивши, що пан Трамп — "розумна людина, яка тримає своїх опонентів у напрузі".

Конгрес теж навряд чи підтримає 25-ту поправку, враховуючи, що в ньому республіканці залишаються публічно лояльними до президента.

Нагадаємо, Лев XIV обурив Білий дім, коли закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, до миру між Ізраїлем і Палестиною на основі принципу "дві держави для двох народів", до поваги до суверенітету і прав людини у Венесуелі. Він виступив із промовою незабаром після того, як США вторглися в цю країну і вивезли Ніколаса Мадуро. Також Папа закликав припинити насильство в Африці та громадянську війну в М'янмі.

У відповідь на це в Пентагоні послу Ватикану, викликаному "на килим", заявили, що "США мають у своєму розпорядженні військову силу, яка дає змогу їм робити все, що завгодно".

Сьогодні ж Трамп вибухнув новими погрозами на адресу Ірану. Він знову вимагає від Тегерана відмовитися від їхньої ядерної зброї, погрожуючи завдати масованого удару по мостах і електростанціях.