В США поставили под сомнение психическое здоровье Трампа, — NYT

Президент США Дональд Трамп шокировал мировую общественность заявлениями в сторону Ирана вроде "сегодня ночью погибнет целая цивилизация", а также волной оскорблений Папы Римского.

После подобных слов у многих снова возникли вопросы касательно психического состояния 47-го главы Белого дома и резко обострили дискуссию о том, кто из них "сумасшедший, как лиса", а кто "просто безумец", которая преследует его на национальной политической арене уже 10 лет, пишет The New York Times.

Трамп в свои 79 лет является старейшим человеком в истории страны, вступившим в должность президента во второй раз.

Его резкие и часто неоднозначные публикации в соцсетях вроде той, где он в образе Христа, а также постоянные оскорбления в сторону союзников и партнеров побудили демократов, которые давно ставят под сомнение психологическую пригодность Трампа, вновь призвать к применению 25-й поправки для отстранения президента от власти по причине недееспособности.

Представитель демократов Джейми Раскин из Мэриленда написал врачу Белого дома с просьбой провести обследование, отметив "признаки, соответствующие деменции и когнитивным нарушениям", а также "все более бессвязные, неуравновешенные, нецензурные, безумные и угрожающие" истерики.

Однако не демократами едиными. Беспокойство по поводу ментального здоровья президента все чаще и громче выражают не только ведущие вечерних ток-шоу или специалисты в области психического здоровья, ставящие диагнозы на расстоянии, но и отставные генералы, дипломаты и иностранные чиновники.

Более того, об этом говорят даже бывшие соратники президента. Так, экс-представительница Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, недавно порвавшая с Трампом, выступила за использование 25-й поправки, заявив, что угроза уничтожения иранской цивилизации — это "не жесткая риторика, а безумие".

Кэндис Оуэнс, ведущая ультраправых подкастов, назвала его "геноцидным маньяком".

Алекс Джонс, теоретик заговора и основатель Infowars, сказал, что Трамп "бормочет и звучит так, будто у него не все в порядке с головой".

Некоторые вопросы о здравомыслии Трампа возникают у людей, которые когда-то работали с ним, а теперь стали его критиками. Еще до публикации о цивилизации Тай Кобб, юрист Белого дома в первый срок Трампа, сказал журналисту Джиму Акосте, что президент — "человек, явно сошедший с ума", и что его недавняя череда агрессивных ночных постов в социальных сетях "подчеркивает уровень его безумия".

Стефани Гришам, бывшая пресс-секретарь Белого дома при Трампе, на прошлой неделе написала в Х, что "он явно не в себе".

Что касается рядовых американцев, то они тоже начинают сомневаться в "нормальности" лидера. Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в феврале, показал, что 61% граждан США считают, Трамп с возрастом стал более непредсказуемым, и лишь 45% говорят, что он "умственно здоров и способен справляться с трудностями", по сравнению с 54% в 2023 году.

Белый дом отверг подобные оценки, заявив, что господин Трамп — "умный человек, который держит своих оппонентов в напряжении".

Конгресс тоже вряд ли поддержит 25-ю поправку, учитывая, что в нем республиканцы остаются публично лояльными президенту.

Напомним, Лев XIV возмутил Белый дом, когда призвал к скорейшему прекращению огня в Украине, к миру между Израилем и Палестиной на основе принципа "два государства для двух народов", к уважению суверенитета и прав человека в Венесуэле. Он выступил с речью вскоре после того, как США вторглись в эту страну и вывезли Николаса Мадуро. Также Папа призвал прекратить насилие в Африке и гражданскую войну в Мьянме.

В ответ на это в Пентагоне послу Ватикана, вызванному "на ковер", заявили, что "США располагают военной силой, которая позволяет им делать все что угодно".

Сегодня же Трамп разразился новыми угрозами в адрес Ирана. Он снова требует от Тегерана отказаться от их ядерного оружия, угрожая нанести массированный удар по мостам и электростанциям.