Насторожили синці на руках: фізіотерапевт зробив невтішний прогноз щодо здоров'я Трампа

Розмови про здоров'я президента США Дональда Трампа, з огляду на його 79-річний вік, раз у раз піднімаються у ЗМІ. Приводом для нових чуток стали синці на руках політика та його "сумнівна поведінка" на публіці.

Адам Джеймс, ліцензований фізіотерапевт із 14-річним стажем, вважає, що у глави Білого дому можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям, можливо, включно з лобно-скроневою деменцією. Своєю думкою він поділився в програмі The David Pakman Show.

Чергові чутки про те, що зі здоров'ям Трампа не все так добре, як розповідає сам політик, поповзли після Міжнародного економічного форуму в Давосі. Спостерігачі помітили видимі синці на його руках.

На думку Джеймса, у президента помітні деякі тривожні неврологічні симптоми, які, серед іншого, можуть вказувати і на лобно-скроневу деменцію.

Це прогресуюче захворювання зазвичай має тривалість життя від семи до дванадцяти років після встановлення діагнозу, але Джеймс припускає, що симптоми Трампа, мабуть, прогресують швидше, потенційно залишаючи йому всього два-чотири роки життя.

Проблеми зі здоров'ям у Трампа: тривожні ознаки

Фізіотерапевт виділив кілька поведінкових і фізичних симптомів, які, на його думку, вказують на неврологічні проблеми.

До них належать незвичайні моделі ходи, такі як махові рухи ногами, і труднощі з рівновагою, які можуть вказувати на слабкість одного боку тіла, можливо, внаслідок інсульту.

Також побоювання викликають невиразна промова Трампа, плутанина в елементарних фактах (горезвісна плутанина в назвах країн), а також стандартний і часто повторюваний набір фраз, наприклад, "якби я був президентом, цього б не сталося".

"Його лобова частка зменшується в розмірах усередині черепа", — пояснив Джеймс, посилаючись на МРТ і когнітивні оцінки як на потенційний доказ.

Експерт вказує і на очевидну відсутність у Трампа контролю над імпульсами. Серед таких — обговорення президентом на публіці конфіденційної військової або особистої інформації. Це може свідчити про пошкодження ділянок мозку, які відповідають за ухвалення рішень.

Трамп спростовує проблеми зі здоров'ям

Хоча оцінка у 2-4 роки життя за такого діагнозу і видається надмірною, Адам Джеймс наголошує на наявності супутніх чинників: солідний вік, когнітивні порушення та хронічні захворювання, що здатні прискорити розвиток ЛСД.

При цьому навіть необмежений доступ до найкращої медицини у світі не врятує, якщо Трамп не буде суворо дотримуватися рекомендацій лікарів.

Нагадаємо, хронічну венозну недостатність, через яку у Трампа набрякають ноги, виявили під час комплексного медичного обстеження. Водночас під час двостороннього доплерівського УЗД вен нижніх кінцівок ознак тромбозу, глибоких вен або захворювань артерій не виявлено.

У листопаді минулого року газета "Нью-Йорк Таймс" опублікувала докладний, заснований на даних репортаж про ознаки старіння президента Трампа. Він у відповідь назвав журналістку, яка була співавтором статті, "потворою".

Раніше доктор Джон Кеннеді, керівник програми з Росії та Євразії в RAND Europe, говорив, що російському диктатору Володимиру Путіну, якому зараз 73 роки, теж залишилося недовго. Він припускає, що той помре або при владі, або внаслідок замаху.