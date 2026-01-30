Насторожили синяки на руках: физиотерапевт сделал неутешительный прогноз по здоровью Трампа

Разговоры о здоровье президента США Дональда Трампа, учитывая его 79-летний возраст, то и дело поднимаются в СМИ. Поводом для новых слухов стали синяки на руках политика и его "сомнительное поведение" на публике.

Адам Джеймс, лицензированный физиотерапевт с 14-летним стажем, считает, что у главы Белого дома могут быть серьезные проблемы со здоровьем, возможно, включая лобно-височную деменцию. Своим мнением он поделился в программе The David Pakman Show.

Очередные слухи о том, что со здоровьем Трампа не все так хорошо, как рассказывает сам политик, поползли после Международного экономического форума в Давосе. Наблюдатели заметили видимые синяки на его руках.

По мнению Джеймса, у президента заметны некоторые тревожные неврологические симптомы, которые, среди прочего, могут указывать и на лобно-височную деменцию.

Это прогрессирующее заболевание обычно имеет продолжительность жизни от семи до двенадцати лет после постановки диагноза, но Джеймс предполагает, что симптомы Трампа, по-видимому, прогрессируют быстрее, потенциально оставляя ему всего два-четыре года жизни.

Проблемы со здоровьем у Трампа: тревожные признаки

Физиотерапевт выделил несколько поведенческих и физических симптомов, которые, по его мнению, указывают на неврологические проблемы.

К ним относятся необычные модели походки, такие как маховые движения ногами, и трудности с равновесием, которые могут указывать на слабость одной стороны тела, возможно, вследствие инсульта.

Также опасения вызывают невнятная речь Трампа, путаница в элементарных фактах (пресловутая путаница в названиях стран), а также стандартный и часто повторяемый набор фраз, например, "если бы я был президентом, этого бы не случилось".

"Его лобная доля уменьшается в размерах внутри черепа", — объяснил Джеймс, ссылаясь на МРТ и когнитивные оценки как на потенциальное доказательство.

Эксперт указывает и на очевидное отсутствие у Трампа контроля над импульсами. Среди таковых – обсуждение президентом на публике конфиденциальной военной или личной информации. Это может говорить по повреждении областей мозга, которые отвечают за принятие решений.

Трамп опровергает проблеми со здоровьем

Хотя оценка в 2-4 года жизни при таком диагнозе и кажется чрезмерной, Адам Джеймс подчеркивает наличие сопутствующих факторов: солидный возраст, когнитивные нарушения и хронические заболевания, которые способны ускорить развитие ЛВД.

При этом даже неограниченный доступ к лучшей медицине в мире не спасет, если Трамп не будет строго следовать рекомендациям врачей.

Напомним, хроническую венозную недостаточность, из-за которой у Трампа отекают ноги, обнаружили во время комплексного медицинского обследования. В то же время во время двустороннего допплеровского УЗИ вен нижних конечностей признаков тромбоза, глубоких вен или заболеваний артерий не обнаружено.

В ноябре прошлого года газета "Нью-Йорк Таймс" опубликовала подробный, основанный на данных репортаж о признаках старения президента Трампа. Он в ответ назвал журналистку, которая была соавтором статьи, "уродиной".

Ранее доктор Джон Кеннеди, руководитель программы по России и Евразии в RAND Europe, говорил, что российскому диктатору Владимиру Путин, которому сейчас 73 года, тоже осталось недолго. Он предполагает, что тот умрет либо при власти, либо вследствие покушения.