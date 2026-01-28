Дні Путіна полічені: як і коли піде глава Кремля, — Daily Mail

73-річний глава Кремля Володимир Путін досяг того часу, коли російські лідери зазвичай помирають. Однак поки він живий, і аналітики називають найрізноманітніші версії того, як може втратити безмежну владу найдовго правлячий лідер РФ.

Зокрема, доктор Джон Кеннеді, керівник програми з Росії та Євразії в RAND Europe, назвав кілька імовірних сценаріїв того, як піде Путін. Своє бачення він озвучив у бесіді з Daily Mail

Провідний експерт по Росії вважає, що це може статися раніше, ніж багато хто очікує. Як імовірність такого розвитку подій Кеннеді називає інформацію про те, що Путін шукає альтернативні методи лікування нерозкритих проблем зі здоров'ям.

Найімовірнішим варіантом він називає смерть Путіна при владі, враховуючи, що політик побудував систему, в основі якої лежить повна лояльність. Кеннеді припускає, що призначення Путіним союзників на всі ключові позиції влади в поєднанні з жорстоким придушенням інакомислення — гарантія його довічного президентства.

"Він просуває своїх друзів. Усі кадри навколо Путіна — колишні колеги. Він повністю зосередив владу навколо себе, і це тільки посилилося після повномасштабного вторгнення в Україну. Після смерті Олексія Навального ми не бачили сплеску будь-яких народних рухів проти нього на партійному чи регіональному рівні. Дуже важко передбачити його повалення, якщо обставини не зміняться", — констатує експерт.

Коли його не стане, дуже ймовірна стрімка перестановка кадрів, яким доведеться об'єднатися і боротися за владу.

Насильницький варіант усунення російського диктатора експерт оцінює, як малоймовірний, навіть незважаючи на величезну кількість співгромадян, загиблих у війні проти України, яку він розв'язав.

Водночас Кеннеді не відкидає ймовірності замаху, причому не з боку правлячої еліти Москви. Він припускає, що повстати здатні регіональні фракції, які найбільше постраждали від війни в Україні.

Американець підкреслює, що більша частина російської армії складається з призовників, набраних з бідних сільськогосподарських регіонів країни, які історично чинили опір контролю Москви, а в Чечні в 1990-х і 2000-х роках велися дві жорстокі війни за незалежність.

Володимир Путін одержимий власною безпекою Фото: РИА Новости

Гість редакції вказує на очевидний факт: існує справді значна різниця між життям у Москві та життям у різних регіонах Росії:

"Ми знаємо, що багато регіонів Росії бідні, і їхні перспективи виглядають не надто райдужними. Згодом, особливо з перенаправленням ресурсів на військові потреби, виникає ситуація, яка дає змогу невдоволенню накопичуватися і в якийсь момент вийти на перший план... може статися замах, і він може мати регіональний характер".

Путін, можливо, розуміє це і тому одержимий власною безпекою.

"Він дедалі рідше з'являється на публіці. Можливо, це пов'язано з його хворобою, втомою чи параноєю — або поєднанням усіх трьох чинників. Однак, наскільки нам відомо, він дуже надійний президент. Служби безпеки та армія зацікавлені в його захисті", — продовжує Кеннеді.

Незважаючи на всі вжиті заходи безпеки, замах не виключений під час його поїздки регіонами:

"Чи вважаю я цей сценарій імовірним? Він не менш імовірний, ніж будь-який інший. Цілком можливо, що в когось, з огляду на ситуацію в Україні, достатньо підстав для бажання його вбити".

Виходячи з усього вище сказаного, Кеннеді стверджує, що "дні Путіна полічені". Він попереджає Захід про хаос, який може послідувати за його смертю, і назрілі зміни.

"Незалежно від того, чи будуть це зміни, ініційовані його оточенням, чи демократичне повстання, чи військовий переворот, необхідно планувати всі ці варіанти розвитку подій", — підкреслив експерт.

