"Схожий на Z": "шрам" на шиї Путіна породив нові чутки про здоров'я президента РФ (фото)

За словами нардепа Олексія Гончаренка, найімовірніше, російський президент пережив якусь медичну процедуру.

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Поява Володимира Путіна у храмі Христа Спасителя під час великодньої служби з можливим "шрамом" на шиї викликала нові припущення щодо того, що глава Кремля може бути серйозно хворим. Про це повідомляє Newsweek.

В останні місяці багато хто висловлює гіпотези про стан здоров'я російського президента. Серед іншого, стверджувалося, що в нього онкологія, хвороба Паркінсона або й те, й інше, у Кремлі неодноразово заявляли, що президент країни-агресора здоровий.

Однак чутки посилилися після православної великодньої служби минулої неділі. Деякі ЗМІ стверджували, що опубліковане фото нагадує великий "шрам".

Можливий слід хірургічного втручання на шиї Путіна

Нардеп Олексій Гончаренко, зі свого боку, заявив, що Путін не виглядав дуже добре під час служби, що він важко пересувався, а на фото, за його словами, чітко видно "шрам" на шиї.

"Якщо придивитися, він якось підозріло схожий на букву Z. Не знаю, може, у них вже якісь мітки пішли по тілу. Але зрозуміло, найімовірніше, він пережив якусь медичну процедуру", — сказав Гончаренко.

Нагадаємо, що в опублікованих секретних документах Пентагону йдеться про те, що поки Путін проходив курс хіміотерапії, його генерали робили спроби саботувати війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що Путін на зустрічі із Шойгу знову обговорював плани щодо розв'язаної війни.