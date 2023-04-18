"Похож на Z": "шрам" на шее Путина породил новые слухи о здоровье президента РФ (фото)

По словам нардепа Алексея Гончаренко, скорее всего, российский президент пережил какую-то медицинскую процедуру.

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Появление Владимира Путина в храме Христа Спасителя во время пасхальной службы с возможным "шрамом" на шее вызвало новые предположения относительно того, что глава Кремля может быть серьезно болен. Об этом сообщает Newsweek.

В последние месяцы многие высказывают гипотезы о состоянии здоровье российского президента. Среди прочего, утверждалось, что у него онкология, болезнь Паркинсона или же и то, и другое. Но в Кремле неоднократно заявляли, что президент страны-агрессора здоров.

Однако слухи усилились после того, после православной пасхальной службы в минувшее воскресенье. Некоторые СМИ утверждали, что опубликованное фото напоминает обширный "шрам".

Возможный след хирургического вмешательства на шее Путина

Нардеп Алексей Гончаренко, в свою очередь, заявил, что Путин не выглядел очень хорошо во время службы, что он с трудом передвигался, а на фото, по его словам, отчетливо виден "шрам" на шее.

"Если присмотреться, он как-то подозрительно похож на букву Z. Не знаю, может у них уже какие-то отметины пошли по телу. Но понятно, скорее всего, он пережил какую-то медицинскую процедуру", — сказал Гончаренко.

Напомним, что, в опубликованных секретных документах Пентагона речь идет о том, что пока Путин проходил курс химиотерапии, его генералы предпринимали попытки саботировать войну в Украине.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Шойгу вновь обсуждал планы относительно развязанной войны.