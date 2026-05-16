Пять главных признаков: десятки медиков указали на странности в поведении Трампа, — Zeit

Дискуссии о психическом и физическом здоровье Дональда Трампа вспыхнули с новой силой после того, как он задремал прямо на мероприятии в Белом доме.

После того, как фотограф агентства Reuters Идрис Али опубликовал снимок со спящим Трампом в соцсетях, в администрации президента США обозвали фотографа "идиотом", заверив, что Трамп "просто моргнул". Однако такая реакция только спровоцировала новые домысли о том, что со здоровьем американского лидера не все в порядке, пишет Zeit.

Снимок, который спровоцировал новые разговоры о состоянии Трампа Фото: Скриншот

Непредсказуемое и импульсивное поведение Трампа стало притчей во языцех, и с каждым новым годом его каденции опасения усиливаются.

"За считанные дни он развязывает войны, угрожает уничтожением иранской цивилизации, вступает в конфликт с американским Папой Львом XIV и заставляет своих мужчин-членов кабинета министров носить его любимую обувь — независимо от того, подходит она им по размеру или нет", — отмечают журналисты.

Відео дня

Отдельную тревогу вызывают синяки на руках, опухшие лодыжки и неустойчивая походка, а также неоднократное засыпание прямо на совещаниях или мероприятиях.

В конце апреля 36 медицинских работников, включая неврологов, психиатров и психологов — почти все они являются профессорами на пенсии из различных университетов США, опубликовали заявление под названием "Медицинские опасения относительно президента Дональда Дж. Трампа и его пригодности к участию в выборах".

После года наблюдений авторы заявления выделили пять моментов, которые их особенно насторожили в Трампе:

Ухудшение когнитивных функций

Речи Трампа были бессвязными, он делал невнятные отступления, путал факты и совершал необъяснимые, внезапные политические повороты. Во время важных публичных мероприятий президент США также был заметно сонлив.

Грандиозные и бредовые убеждения.

Дональд Трамп заявлял о своей непогрешимости и изображал себя Папой Римским, мифическим героем войны или летчиком-истребителем, сбрасывающим фекалии на мирных жителей. Он утверждал, что ему не нужно учитывать национальные и международные законы и что его ограничивает только "собственная мораль".

Ухудшение рационального мышления

У Трампа были серьезно нарушены способности к рассуждению и отсутствовал контроль над импульсами. Например, он безрассудно угрожал насилием, выступал за применение смертельной силы против мирных жителей или поддерживал внесудебные меры.

Проблемы с самоконтролем

Трамп зацикливался на мыслях или действиях и не мог мысленно от них отвлечься. Иногда он демонстрирует маниакальные состояния – например, публикует 150 сообщений в социальных сетях за одну ночь. Политик также страдает от бредовых идей преследования.

Поведение, угрожающее глобальным насилием

У США — более 5000 ядерных боеголовок, развернутых по всему миру и готовых к запуску по единоличному приказу Трампа, который никто в настоящее время не имеет полномочий отменить.

Авторы документа подчеркивают, что их работа и наблюдения — не политический заказ. Они озвучили результаты, поскольку "чувствуют себя обязанными предупредить о президенте Соединенных Штатов, который все больше представляет опасность для общества".

Это не первый случай, когда врачи или психиатры комментируют состояние здоровья президента США Дональда Трампа. Особенно во время избирательной кампании 2024 года было много предположений о его физическом и психическом здоровье, особенно в отношении его нарциссической личности.

Пока Дональд Трамп остается на посту президента, ему не удастся развеять слухи о своем здоровье. В январе он заявил газете Wall Street Journal, что его здоровье "идеально". Президент объяснил свое отсутствие на заседаниях кабинета министров "скукой". Однако после его риторической эскалации в отношении войны с Ираном, в ходе которой он предположил, что может уничтожить целую цивилизацию, призывы объявить Трампа непригодным для занимаемой должности прозвучали не только от демократов, но и от бывших сторонников, таких как республиканка Марджори Тейлор Грин.

Согласно опросу Washington Post-ABC-Ipsos, большинство американцев разделяют их опасения. 55% считают, что президент физически недостаточно здоров, чтобы эффективно выполнять свои обязанности. 59% опрошенных убеждены, что Дональду Трампу не хватает умственных способностей, необходимых для президентства.

Свой следующий ежегодный медицинский осмотр глава Белого дома пройдет 26 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Как отмечают журналисты, проблема с этими обследованиями, которые каждый президент обязан регулярно проходить, заключается в том, что обследования проводят личные врачи политиков и информируют общественность о результатах.

Степень сокрытия потенциальных диагнозов или критических возрастных изменений не может быть проверена.

Напомним, физиотерапевт сделал неутешительный прогноз по здоровью Трампа.

Также сообщалось, что доктор Трампа признался, что тот сам написал справку о своем здоровье.