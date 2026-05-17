"Мы их видели": ученый со связями в ЦРУ раскрыл тайну о четырех расах инопланетян (видео)

Доктор Гэл Путгофф заявляет, что разбитые НЛО над Америкой содержали несколько форм внеземной жизни. Несмотря на сенсационность своего заявления, доктор не предоставил соответствующих доказательств, а в НАСА не прокомментировали это заявление должным образом.

По его словам, в обломках, собранных США, было обнаружено "по меньшей мере четыре" различных вида внеземных существ. Об этом пишет издание The Daily Express.

Вместе с кинорежиссером Дэном Фара, документальный фильм которого "Age of Disclosure" исследует заявления вокруг неизвестных воздушных явлений. Доктор Путгофф, которому исполнилось 89 лет, является бывшим советником Программы применения передовых аэрокосмических систем вооружения Пентагона и давно связан с расследованиями НЛО и передовых аэрокосмических технологий.

"Люди, которые участвовали в подъеме объектов, говорили, что существует по меньшей мере четыре отдельных типа. Я не имел к этому прямого доступа, но я верю людям, с которыми разговаривал. Они говорили, что "мы их видели", — говорит мужчина.

Последние заявления появились после того, как в 2023 году бывший офицер разведки Воздушных сил Дэвид Груш рассказал Конгрессу. Он сказал, что правительство США якобы имеет "небиологические человеческие материалы", полученные с мест крушений НЛО.

Показания Груша вызвали глобальные дебаты относительно того, могут ли существовать тайные программы по изучению неизвестных летательных аппаратов в недрах американских военных и разведывательных структур. Однако никаких веских доказательств существования внеземных существ или подъема инопланетных кораблей так и не было публично представлено, и эти заявления остаются крайне противоречивыми.

"Мы еще не обнаружили жизнь ни на одной другой планете и не видели никаких научно подтвержденных свидетельств существования внеземной жизни. Но если посмотреть на жизнь на нашей планете — не на крупных существ, как слоны, киты или секвойи, а на микроскопические организмы — почти везде, где мы искали на Земле, мы находили микробную жизнь. Мы еще не можем с уверенностью сказать, существуют ли пришельцы. Цитируя Карла Сагана: "Вселенная — довольно большое место. Если здесь только мы — кажется, это ужасное расточительство пространства", — отреагировали в NASA и заявили, что агентство "будет продолжать поиски."

