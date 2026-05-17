"Ми їх бачили": вчений із зв'язками в ЦРУ розкрив таємницю про чотири раси інопланетян (відео)

Доктор Гел Путгофф заявляє, що розбиті НЛО над Америкою містили кілька форм позаземного життя. Попри сенсаційність своєї заяви, доктор не надав відповідних доказів, а в НАСА не прокоментували цю заяву належним чином.

За його словами, у уламках, зібраних США, було виявлено "щонайменше чотири" різних види позаземних істот. Про це пише видання The Daily Express.

Разом із кінорежисером Деном Фара, документальний фільм якого "Age of Disclosure" досліджує заяви навколо невідомих повітряних явищ. Доктор Путгофф, якому виповнилося 89 років, є колишнім радником Програми застосування передових аерокосмічних систем озброєння Пентагону і давно пов'язаний із розслідуваннями НЛО та передових аерокосмічних технологій.

"Люди, які брали участь у підйомі об'єктів, казали, що існує щонайменше чотири окремих типи. Я не мав до цього прямого доступу, але я вірю людям, з якими розмовляв. Вони казали, що "ми їх бачили", — каже чоловік.

Останні заяви з'явилися після того, як у 2023 році колишній офіцер розвідки Повітряних сил Девід Груш розповів Конгресу. Він сказав, що уряд США нібито має "небіологічні людські матеріали", отримані з місць катастроф НЛО.

Свідчення Груша викликали глобальні дебати щодо того, чи можуть існувати таємні програми з вивчення невідомих літальних апаратів у надрах американських військових та розвідувальних структур. Однак жодних вагомих доказів існування позаземних істот або підйому інопланетних кораблів так і не було публічно представлено, і ці заяви залишаються вкрай суперечливими.

"Ми ще не виявили життя на жодній іншій планеті і не бачили жодних науково підтверджених свідчень існування позаземного життя. Але якщо подивитися на життя на нашій планеті — не на великих істот, як слони, кити чи секвої, а на мікроскопічні організми — майже скрізь, де ми шукали на Землі, ми знаходили мікробне життя. Ми ще не можемо з упевненістю сказати, чи існують прибульці. Цитуючи Карла Сагана: "Всесвіт — досить велике місце. Якщо тут тільки ми — здається, це жахливе марнотратство простору", — відреагували в NASA та заявили, що агенція "продовжуватиме пошуки."

