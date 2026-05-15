Восьмикутні зірки та моторошне послання прибульців: нові подробиці секретних документів ФБР (відео)

Після оприлюднення нещодавно розсекречених документів ФБР, вчені та урядові слідчі повернулися до розгляду заяв про НЛО. Секретні документи містять свідчення очевидців, фотографії, військові звіти та старі службові записки ФБР, в яких описано ймовірні контакти з інопланетянами.

Одним із найбільш обговорюваних документів є записка ФБР від 12 січня 1955 року, пов’язана з Детройтським клубом літаючих тарілок — однією з найперших груп, що займалися НЛО у США. Згідно із запискою, член клубу Рендалл Кокс стверджував, що організація отримала повідомлення від "людей із космосу", які попереджали людство про його майбутнє та місце у Всесвіті.

У документі зазначається, що інопланетяни стверджували, що всі планети, крім Землі, вже підкорили космос. Кокс також повідомив слідчим, що ці істоти вважали людей "найнижчою формою вселенського існування". В іншому повідомленні пояснювалося, що контакт із Землею мав на меті підготувати людей до майбутніх приземлень із космосу.

У записці літаючі тарілки описувалися як "дружні до США", тоді як агенти ФБР з’ясовували, чи можуть ці дивні повідомлення становити загрозу національній безпеці.

Згідно зі звітом, 11 січня 1955 року Кокс зустрівся з агентами ФБР у службовому автомобілі. Під час розмови він пояснив, що він та інший член клубу Джон Гофман планували поїхати до Вашингтона, щоб представити свою інформацію Пентагону, і сподівалися зустріти когось, пов’язаного з розвідкою ВПС.

Кокс також згадав Джона Фрая, техніка, який, як повідомляється, був приписаний до авіабази Сандія у Нью-Мексико. Фрай нібито стверджував, що він пролетів на тарілці від бази до Нью-Йорка всього за 30 хвилин. У записці ФБР зазначалося: "Він вважає, що мета контактів із Землею на даний час обмежується підготовкою людей до прийому космічних кораблів із космосу".

Гофман, колишній військовослужбовець ВПС під час Другої світової війни, був описаний ФБР як людина, яка "вийшла за межі наукових фактів у сферу можливої наукової фантастики". Слідчі також помітили схожість між твердженнями Кокса та працями Дороті Мартін, жінки з Іллінойсу, яка стала широко відомою в 1954 році після того, як заявила, що отримувала телепатичні повідомлення від інопланетян, яких називали "Вартовими".

Мартін очолювала невеликий рух прихильників НЛО, який передбачав, що 21 грудня 1954 року катастрофічні повені знищать більшу частину Землі. Послідовники вірили, що літаючі тарілки врятують істинних віруючих до того, як станеться катастрофа. Пророцтво привернуло увагу всієї країни після того, як прихильники залишили роботу, покинули своє майно та зібралися в будинку Мартін, чекаючи на космічний корабель, який так і не прибув.

Серед прихильників Мартін був доктор Чарльз Лаугхед, лікар з Мічигану, який, як повідомляється, втратив посаду в лікарні після публічної підтримки цих тверджень. Після того, як передбачений апокаліпсис не відбувся, Мартін пізніше сказала послідовникам, що Земля була врятована завдяки вірі групи.

Цей інцидент згодом став одним із найвідоміших прикладів, пов’язаних із психологічною теорією когнітивного дисонансу. Теорія пояснює, чому люди іноді продовжують вірити в провалені передбачення, навіть коли переконливі докази свідчать про їхню помилковість.

Нещодавно оприлюднені файли з'явилися через кілька місяців після того, як міністру оборони Піту Хегсету доручили оприлюднити урядові документи, пов'язані з розслідуваннями НЛО та ймовірною позаземною активністю. Оприлюднені матеріали містили зображення та стенограми, пов'язані з місіями НАСА, зокрема "Аполло-12" та "Аполло-17". На одній з місячних фотографій видно три незрозумілі об'єкти, що зависли над поверхнею Місяця.

Додаткові файли містить знімки ФБР з новорічної ночі 1999 року, на яких видно неідентифіковані об'єкти поблизу військових літаків США. Як повідомляється, військові пілоти також зробили знімки швидкорухливих об'єктів, що пролітали повз літаки під час польотів.

На одному інфрачервоному відео 2013 року видно яскравий об'єкт, схожий на восьмикутну зірку, що рухається нічним небом, причому його нерівні "промені" змінюють форму під час руху. В іншому розсекреченому військовому звіті про місію описано кілька яскравих об'єктів, що швидко рухалися із заходу на схід, після чого один з них зник.

Представники влади наголосили, що звіти відображають спостереження очевидців і не є офіційним підтвердженням існування позаземних технологій. Частини деяких документів залишилися засекреченими для захисту особистих даних свідків та секретних військових об’єктів. Урядовці також підтвердили, що нещодавно оприлюднені матеріали становлять лише першу партію документів, а подальше оприлюднення інформації очікується пізніше.

Хоча жоден із файлів не містить прямих доказів відвідування Землі інопланетянами, документи дали рідкісну можливість зазирнути в те, як американська влада реагувала на незвичайні спостереження та повідомлення громадськості в один із найінтенсивніших періодів захоплення НЛО в американській історії.

Вчені та експерти з питань політики повернулися до старих дискусій про позаземне життя. Один документ 1963 року привернув до увагу через коментарі щодо того, як людство може зреагувати, якщо колись буде підтверджено існування позаземного життя.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Daily Mail, NewsNation, US Department of War.