Що робити, якщо ми їх знайдемо: перший контакт з прибульцями вже описали (фото)

Після оприлюднення файлів ФБР про НЛО вчені та експерти з питань політики повернулися до старих урядових дискусій про позаземне життя. Один документ 1963 року привернув до себе увагу через свої коментарі щодо того, як людство може зреагувати, якщо колись буде підтверджено існування позаземного життя.

Документ був написаний Максвелом В. Гантером II з Адміністрації президента. Шестисторінковий меморандум був присвячений тому, що чиновники називали "питанням про інопланетні раси", пише Фокус.

У документі розглядалися кілька можливостей, зокрема існування розумного життя на Марсі, дипломатичні проблеми та те, як уряди могли б реагувати на контакт з іншою цивілізацією.

Документ 1963 року привернув до себе увагу через свої коментарі щодо того, як людство може зреагувати, якщо колись буде підтверджено існування позаземного життя

Один розділ виділяється через свою незвично пряму мову. Гантер писав: "Наразі, ймовірно, нічого не можна зробити, щоб підготуватися до цих можливостей… бо ніхто з тих, хто має значення, не сприйме цю нісенітницю серйозно, доки це не станеться. У той момент наша політика буде визначена у традиційний спосіб — у великій паніці".

Ідея громадської паніки з’являється в науковій фантастиці вже десятиліттями, особливо в історіях, де над Землею раптово з’являються величезні космічні кораблі прибульців.

Однак багато сучасних дослідників вважають, що реальний сценарій першого контакту, ймовірно, відбудеться набагато спокійніше. Вчені, які шукають позаземний розум, зосереджуються переважно на радіосигналах або віддалених технологічних ознаках, що надходять з екзопланет, віддалених на багато світлових років.

Радіоастрономія залежить від багатьох обсерваторій по всьому світу, що робить збереження таємниці надзвичайно складним Фото: Wikipedia

Найближча зоряна система все ще знаходиться на відстані понад чотири світлові роки від Землі, і дослідники не виявили підтверджених штучних сигналів з неї. Сучасні людські технології також роблять подорожі між зоряними системами надзвичайно складними. Через це багато експертів вважають, що будь-який контакт з інопланетним життям, ймовірно, буде пов'язаний із повідомленнями або спостереженнями, а не з прямими візитами.

У суперечливій статті 2020 року, написаній Кеннетом Вісіаном та Джоном Трафаганом, висловлено припущення, що отримання сигналу від іншої цивілізації може посилити напруженість між країнами. Автори стверджували, що уряди можуть спробувати контролювати інформацію з метою отримання політичної чи військової вигоди, що, можливо, призведе до шпигунства або навіть збройного конфлікту.

Цю тезу піддали сумнівам у 2022 році дослідники Джейсон Райт, Челсі Харамя та Габріель Свіні. У своєму дослідженні вони дійшли висновку, що жодна країна реально не зможе монополізувати комунікацію з інопланетянами. Вони пояснили, що радіоастрономія залежить від багатьох обсерваторій по всьому світу, що робить збереження таємниці надзвичайно складним.

Інформація про НЛО швидко поширюється ЗМІ Фото: US Department of War

Дослідники заявили: "Ми стверджуємо, що коли йдеться про пошук радіосигналів у космосі, сюжетні лінії, подібні до тих, що ви бачите у фільмах "Контакт" або "Прибуття", є малоймовірними, оскільки навряд чи можливо монополізувати комунікацію з інопланетними видами, якщо контакт буде встановлено".

Експерти Інституту SETI також вказали на реальну подію 1997 року, яка продемонструвала, як швидко поширюється інформація. Того року астрономи виявили незвичайний сигнал, що виглядав штучним і, здавалося, надходив з-поза меж земної атмосфери. ЗМІ швидко дізналися про це, і спекуляції поширилися стрімко, перш ніж вчені підтвердили, що сигнал насправді надходив від космічного апарата SOHO.

У 1997 році астрономи виявили незвичайний сигнал, що виглядав штучним і, здавалося, надходив з-поза меж земної атмосфер Фото: Wikimedia Commons

Сет Шостак, старший астроном SETI, пояснив, що зберегти таємницю під час справжнього виявлення було б майже неможливо. "Зазвичай про це дізнаються всі протягом кількох годин", — сказав він, обговорюючи реакцію журналістів на інцидент 1997 року.

Оприлюднення секретних документів про НЛО також поновило дебати щодо прозорості уряду. Деякі інтернет-користувачі відкинули ці документи, оскільки вони не містили доказів існування позаземного життя. Інші стверджують, що оприлюднення документів може зменшити кількість конспірологічних теорій щодо НЛО та таємних урядових програм.

Кілька організацій уже запропонували рекомендації щодо майбутніх відкриттів. У 2010 році Міжнародна академія астронавтики опублікувала декларацію, в якій зазначено, що людство має утримуватися від відповідей на позаземні сигнали без попередніх міжнародних обговорень. Ця пропозиція має на меті запобігти тому, щоб одна країна чи група приймала рішення від імені всієї планети.

Вчені також зазначають, що Землю, можливо, вже легко виявити з космосу. Радіопередачі, радіолокаційні системи аеропортів та мережі зв'язку постійно випромінюють сигнали у космос. Деякі дослідники вважають, що ці випромінювання вже можуть бути помітними на відстані десятків світлових років.

Пошук позаземного розуму вже не обмежується лише науковою фантастикою. Сучасні телескопи та радіообсерваторії продовжують сканувати віддалені зоряні системи на предмет незвичайної активності.

Навіть без доказів існування позаземного життя дебати щодо прозорості, міжнародної співпраці та реакції громадськості показують, наскільки серйозно деякі дослідники ставлять до потенційного контакту з прибульцями.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Департамент Війни США, IFLScience, Wikipedia.