Что делать, если мы их найдем: первый контакт с пришельцами уже описали (фото)

После обнародования файлов ФБР об НЛО ученые и эксперты по вопросам политики вернулись к старым правительственным дискуссиям о внеземной жизни. Один документ 1963 года привлек к себе внимание из-за своих комментариев относительно того, как человечество может отреагировать, если когда-то будет подтверждено существование внеземной жизни.

Документ был написан Максвелом В. Хантером II из Администрации президента. Шестистраничный меморандум был посвящен тому, что чиновники называли "вопросом об инопланетных расах", пишет Фокус.

В документе рассматривались несколько возможностей, в частности существование разумной жизни на Марсе, дипломатические проблемы и то, как правительства могли бы реагировать на контакт с другой цивилизацией.

Фото: US Department of War

Одна глава выделяется своей необычно прямой речью. Хантер писал: "Сейчас, вероятно, ничего нельзя сделать, чтобы подготовиться к этим возможностям... потому что никто из тех, кто имеет значение, не воспримет эту чушь серьезно, пока это не произойдет. В тот момент наша политика будет определена традиционным способом — в большой панике".

Идея общественной паники появляется в научной фантастике уже десятилетиями, особенно в историях, где над Землей внезапно появляются огромные космические корабли пришельцев.

Однако многие современные исследователи считают, что реальный сценарий первого контакта, вероятно, произойдет гораздо спокойнее. Ученые, ищущие внеземной разум, сосредотачиваются преимущественно на радиосигналах или отдаленных технологических признаках, поступающих с экзопланет, удаленных на многие световые годы.

Радиоастрономия зависит от многих обсерваторий по всему миру, что делает сохранение тайны чрезвычайно сложным Фото: Wikipedia

Ближайшая звездная система все еще находится на расстоянии более четырех световых лет от Земли, и исследователи не обнаружили подтвержденных искусственных сигналов из нее. Современные человеческие технологии также делают путешествия между звездными системами чрезвычайно сложными. Из-за этого многие эксперты считают, что любой контакт с инопланетной жизнью, вероятно, будет связан с сообщениями или наблюдениями, а не с прямыми визитами.

В противоречивой статье 2020 года, написанной Кеннетом Висианом и Джоном Трафаганом, высказано предположение, что получение сигнала от другой цивилизации может усилить напряженность между странами. Авторы утверждали, что правительства могут попытаться контролировать информацию с целью получения политической или военной выгоды, что, возможно, приведет к шпионажу или даже вооруженному конфликту.

Этот тезис подвергли сомнениям в 2022 году исследователи Джейсон Райт, Челси Харамя и Габриэль Суини. В своем исследовании они пришли к выводу, что ни одна страна реально не сможет монополизировать коммуникацию с инопланетянами. Они объяснили, что радиоастрономия зависит от многих обсерваторий по всему миру, что делает сохранение тайны чрезвычайно сложным.

Информация об НЛО быстро распространяется СМИ Фото: US Department of War

Исследователи заявили: "Мы утверждаем, что когда речь идет о поиске радиосигналов в космосе, сюжетные линии, подобные тем, что вы видите в фильмах "Контакт" или "Прибытие", маловероятны, поскольку вряд ли возможно монополизировать коммуникацию с инопланетными видами, если контакт будет установлен".

Эксперты Института SETI также указали на реальное событие 1997 года, которое продемонстрировало, как быстро распространяется информация. В том году астрономы обнаружили необычный сигнал, который выглядел искусственным и, казалось, поступал из-за пределов земной атмосферы. СМИ быстро узнали об этом, и спекуляции распространились стремительно, прежде чем ученые подтвердили, что сигнал на самом деле исходил от космического аппарата SOHO.

В 1997 году астрономы обнаружили необычный сигнал, выглядевший искусственным и, казалось, поступавший из-за пределов земной атмосфер Фото: Wikimedia Commons

Сет Шостак, старший астроном SETI, объяснил, что сохранить тайну во время настоящего обнаружения было бы почти невозможно. "Обычно об этом узнают все в течение нескольких часов", — сказал он, обсуждая реакцию журналистов на инцидент 1997 года.

Обнародование секретных документов об НЛО также возобновило дебаты о прозрачности правительства. Некоторые интернет-пользователи отвергли эти документы, поскольку они не содержали доказательств существования внеземной жизни. Другие утверждают, что обнародование документов может уменьшить количество конспирологических теорий относительно НЛО и тайных правительственных программ.

Несколько организаций уже предложили рекомендации относительно будущих открытий. В 2010 году Международная академия астронавтики опубликовала декларацию, в которой указано, что человечество должно воздерживаться от ответов на внеземные сигналы без предварительных международных обсуждений. Это предложение имеет целью предотвратить то, чтобы одна страна или группа принимала решения от имени всей планеты.

Ученые также отмечают, что Землю, возможно, уже легко обнаружить из космоса. Радиопередачи, радиолокационные системы аэропортов и сети связи постоянно излучают сигналы в космос. Некоторые исследователи считают, что эти излучения уже могут быть заметными на расстоянии десятков световых лет.

Поиск внеземного разума уже не ограничивается лишь научной фантастикой. Современные телескопы и радиообсерватории продолжают сканировать отдаленные звездные системы на предмет необычной активности.

Даже без доказательств существования внеземной жизни дебаты о прозрачности, международном сотрудничестве и реакции общественности показывают, насколько серьезно некоторые исследователи относятся к потенциальному контакту с пришельцами.

При написании этого материала использованы источники: Департамент Войны США, IFLScience, Wikipedia.