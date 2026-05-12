Найдено место на Земле, где находится Ад Данте: он оказался реальным (фото)

Ученые обнаружили, что "Божественная комедия" Данте Алигьери может содержать одно из древнейших описаний катастрофического космического удара. По мнению исследователей, отдельные отрывки поэмы "Ад" напоминают последствия падения астероида за много веков до того, как наука признала, что на Землю могут падать космические камни.

Эту теорию выдвинул Тимоти Берберри, профессор Маршалльского университета, который изучает геомифологию. Эта отрасль исследует мифы, легенды и древние сказания на предмет следов реальных геологических событий, пишет Фокус.

Написанная между 1308 и 1321 годами, поэма "Ад" рассказывает о путешествии Данте и римского поэта Вергилия через Ад. Во время путешествия они пересекли реку Стикс с переправщиком Хароном и прошли через девять кругов Ада.

В поэме упоминаются известные исторические и мифологические фигуры, такие как Клеопатра, Ахиллес, Елена Троянская и Аттила Гунн. В центре стоял Люцифер, изображенный как гигантское существо с тремя головами, которое непрерывно наказывало предателей, в частности Иуду Искариота.

Люцифер упал на Землю с такой силой, что погрузился глубоко в планету, достигнув ее центра Фото: Wikimedia Commons

Берберри сосредоточился на последней части "Ада". В ней рассказывается история Люцифера, который упал с Небес после того, как его изгнал Бог. Он упал на Землю с такой силой, что погрузился глубоко в планету, достигнув ее центра. Согласно объяснению Вергилия в поэме, именно этот удар создал именно Ад. Огромные массы скал и земли были отброшены, в конечном итоге образовав Гору Чистилища в южном полушарии.

Берберри предположил, что описание Данте падения Люцифера на Землю очень напоминает падение астероида. Ученый утверждает, что описание Данте сильно напоминает структуру гигантского ударного кратера. Круговые террасы Ада соответствовали кольцам, которые часто ассоциируются с ударами огромных астероидов.

Круговые террасы Ада соответствовали кольцам, которые часто ассоциируются с ударами огромных астероидов Фото: Public Domain

Берберри считает, что поэма даже намекает на событие, которое изменило планету, подобное удару, связанному с вымиранием динозавров 66 миллионов лет назад, или к древнему столкновению, которое, как считается, помогло сформировать Луну около 4,5 миллиарда лет назад.

"Хотя Данте не был ученым, он был одним из первых лиц в истории, который продумал физические последствия столкновения большой массы с Землей на большой скорости", — написал Берберри в резюме своего исследования. Он также отметил, что "размеры и скорость Дьявола таковы, что когда он приземляется, он мгновенно создает Ад: огромный, круговой, террасированный кратер, достигающий центра Земли".

Эта теория стала особенно примечательной, поскольку средневековые европейцы еще не понимали метеоритов как объектов из космоса. При жизни Данте многие люди верили, что небеса неизменны и неподвижны. Научное понимание метеоритов как небесных объектов стало широко принятым только в XIX веке, спустя долгое время после того, как Данте завершил свою поэму.

Исследование также показало, как мифы и литература могут сохранять представления, связанные с природными катастрофами, до того, как наука полностью их объяснит. Геомифология изучает древние сказания на предмет упоминаний о землетрясениях, наводнениях и извержениях вулканов, которые могут отражать реальные события, запомнившиеся из поколения в поколение. В этом случае Берберри предположил, что Данте представил последствия огромного удара за столетия до того, как современная астрономия объяснила, как происходят такие события.

Берберри представил результаты исследования во время Генеральной ассамблеи Европейского союза геонаук, состоявшейся в Вене. Его исследование связало одно из самых влиятельных литературных произведений Европы с современными геологическими представлениями, продемонстрировав, как древние рассказы иногда могут содержать концепции, значительно опережающие свое время.

При написании этого материала использованы источники: Space.com, Wikipedia.