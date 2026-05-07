Их могли построить римляне: в Англии нашли тайные тоннели, в которые никто не верил (фото)

Истории о скрытых туннелях под деревней Блоксем, Англия, до недавнего времени считались местным фольклором, который передавался из поколения в поколение. На протяжении десятилетий жители рассказывали о подземных ходах под домами, садами и старыми улицами, но доказательств в подтверждение этих историй не было.

Ситуация изменилась, когда группа крестьян начала расследовать эти слухи и обнаружила доказательства существования разветвленной подземной сети под историческим поселением на окраине Котсволдса, пишет Фокус.

Расследование началось после того, как местные дискуссии в Facebook в 2024 году возродили интерес к старым преданиям. Жители образовали Общество подземных тоннелей Блоксема, чтобы проверить, имеют ли эти истории реальную историческую основу.

Один из организаторов, Дэйв Грин, объяснил, что эти истории циркулировали в селе годами и рисковали исчезнуть вместе со смертью старших жителей. Группа имела целью сохранить местные воспоминания, одновременно ища физические доказательства под селом.

Фото: Bloxham Underground Tunnel Society

Первая значительная находка произошла после того, как один из жителей вспомнил местоположение входа в тоннель, которое запомнилось ему с детства. Опытные спелеологи осмотрели проход, прежде чем члены общества вошли на место.

Открытие подтвердило, что древние истории были связаны с чем-то реальным, а не были простыми сельскими сплетнями. После того, как вход был задокументирован, все больше жителей рассказывали о заблокированных проходах, подземных полостях и скрытых путях под их участками.

Еще один важный момент произошел во время строительства частного гаража, когда земля внезапно провалилась, пока строители копали фундамент. Под поверхностью рабочие обнаружили гораздо больший туннель, чем кто-то ожидал.

Некоторые теории предполагают, что части сети могут датироваться римским периодом Фото: Bloxham Underground Tunnel Society

Грин предположил, что этот проход может соединяться с более широкой подземной системой, пролегающей под частями деревни. Исследователи сейчас изучают, образовывали ли тоннели одну соединенную структуру, или их расширяли и использовали повторно на протяжении разных периодов английской истории.

Внутри недавно обнаруженного тоннеля группа нашла останки животных, в частности череп благородного оленя. Кости могут помочь исследователям оценить возраст отдельных частей туннельной системы. Некоторые теории предполагают, что части сети могут датироваться римским периодом, тогда как другие считают, что проходы могли быть повторно использованы веками позже.

Одно из возможных объяснений связывает туннели с периодом английской Реформации в правление Генриха VIII. Во время роспуска монастырей католическое духовенство иногда полагалось на скрытые места и тайные пути для защиты. Исследователи изучают, могли ли участки туннелей Блоксема служить укрытиями или путями побега во время того нестабильного периода в английской истории.

Находки в Блоксеме показывают, как местные традиции могут сохранить фрагменты истории надолго после исчезновения официальных записей. Хотя возраст, размер и назначение туннелей остаются неизвестными, эти открытия уже изменили взгляд жителей на скрытое прошлое под улицами их деревни.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, BBC.