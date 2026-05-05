Растение-Франкенштайн оказалось обманом: фальсификация продолжалась с 1892 года (фото)

В коллекциях естественной истории часто хранятся образцы, которые вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Некоторые растения и животные были неправильно идентифицированы еще несколько десятилетий назад, а другие были тщательно собраны таким образом, что годами вводили исследователей в заблуждение.

Один из таких случаев касался Quesnelia tillandsioides, растения, собранного в 1882 году викторианским ботаником Огюстом Глазиу. Годами позже, в 1892 году, ботаник Дж. Г. Бейкер описал ее как новый вид и включил в гербарий "Flora Brasiliensis", пишет Фокус.

К 1906 году более тщательный осмотр выявил правду. Образец был не отдельным растением, а сочетанием двух разных видов. Цветы принадлежали Quesnelia liboniana, тогда как основа происходила от Vriesea poenulata. Эти части были физически объединены, создав убедительный, но фальшивый образец, который более двух десятилетий считался новым видом.

Фальсифицированные образцы появлялись на протяжении всей истории естественных наук Фото: RBG KEW

Причины таких действий остаются непонятными. Однако подобные случаи не были единичными. Фальсифицированные образцы появлялись на протяжении всей истории естественных наук. От неправильно собранных скелетов до измененных биологических образцов — ошибки и преднамеренные манипуляции сформировали научные записи неожиданным образом.

Ботанические коллекции не были защищены от этой проблемы. Элоиза Йол, куратор по оцифровке в Кью Гарденс, привела другой пример: "В Кью есть два образца от ботаника по имени доктор Августин Генри, в которых цветы растения Virbunum вставлены в ветви Aesculus, хотя они и имеют название фальшивого вида Actinotinus sinensis". Она добавила, что эти образцы были собраны в центральном Китае и связаны с местным коллекционером. "Об этом можно прочитать в некоторых письмах, которые доктор Генри присылал в Кью в конце 1800-х годов".

Такие фальсификации часто были связаны с давлением колониального периода. Коллекционеры соревновались в поисках редких и ценных растений, что иногда приводило к сомнительным практикам. Йол отметила: "В колониальную эпоху коллекционеры растений искали самые новые, самые редкие и самые прибыльные растения, что может объяснить, почему это делалось. К сожалению, местные знания очень редко фиксировались, поэтому мы, возможно, никогда не узнаем настоящую историю коллекционера Генри и почему они устроили этот обман".

Методы, использовавшиеся для создания этих фальшивых образцов, были разными. В случае Генри части одного растения вставляли непосредственно в другое. Йол описал результат: "Это даже выглядит довольно нелепо, когда знаешь, что было сделано".

Подход Глазиу был более изощренным. Он размещал цветок внутри структуры другого растения перед прессованием, что затрудняло обнаружение манипуляции. Как объяснила Йол, "в образце Глазиу он просто поместил цветок внутрь растения перед прессованием, что было легче скрыть внутри чашевидного основания растения. Возможно, именно поэтому мистификация Глазиу оставалась необнаруженной в течение 24 лет!"

Современные исследовательские инструменты упростили выявление таких несоответствий. Большую роль в этом процессе сыграли масштабные усилия по оцифровке. Проект оцифровки Кью собрал данные из около 7 миллионов гербарных образцов, что позволяет исследователям во всем мире подробнее изучать записи. Это помогло выявить прошлые ошибки, одновременно поддерживая современные исследования по биоразнообразию, изменению климата и фитотерапии.

Разоблачение этих исторических ошибок показывает, как научные знания развиваются со временем. Даже несовершенные образцы могут способствовать прогрессу, побуждая к более тщательному изучению и совершенствованию методов. Такие случаи, как Quesnelia tillandsioides, напоминают, что наука постоянно совершенствуется благодаря доказательствам и проверкам.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience.