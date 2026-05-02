За 500 лет до отца английского языка: как пастух создал первую английскую поэзию (фото)

В римской библиотеке исследователи наткнулись на рукопись, которая меняет представление о ранней английской литературе — в ней сохранился один из древнейших стихов на английском языке.

Недавно ученые обнаружили в Риме забытую рукопись, содержащую один из древнейших известных стихов на английском языке, которая дает новое представление о том, как ранние английские произведения записывались и распространялись по Европе пишет Фокус.

Этот текст, известный как "Гимн Кедмона" (Caedmon's Hymn), впервые упомянул историк Беда в VIII веке. Он описал этот стих как короткое религиозное произведение, созданное Кедмоном — пастухом, связанным с аббатством Уитби на территории современной Северной Англии.

По словам Беды, Кедмон не имел образования, но начал сочинять стихи после духовного переживания. Его гимн прославляет Бога как создателя мира и часто считается древнейшим сохранившимся образцом английской поэзии.

Недавно идентифицированную рукопись обнаружили ученые из Тринити-колледжа в Национальной центральной библиотеке Рима. Считается, что документ переписал монах в Северной Италии между 800 и 830 годами нашей эры.

В отличие от других рукописей поэмы, эта содержит староанглийский стих в основной части текста, а не как примечание на полях или позднего дополнения, что было типичным для других сохранившихся копий.

Исследовательница медиевистка Элизабетта Маньянти отметила, что фрагмент удалось найти благодаря сочетанию архивной работы и цифрового доступа к фондам. Вместе с коллегой Марком Фолкнером она подтвердила, что текст оставался незамеченным до сих пор. Эта версия стихотворения сейчас считается третьей древнейшей известной копией после ранее сохранившихся экземпляров в Кембридже.

Рукопись также раскрывает подробности о ранних традициях письма. Фото: Rome, National Central Library

Рукопись также раскрывает подробности о ранних традициях письма. Каждое слово в стихотворении отделено точкой, что свидетельствует о том, что в то время еще формировалась практика соблюдения равномерных пропусков между словами. Эта особенность является ценным свидетельством того, как письменный английский язык постепенно приобретал более четкую структуру и становился легче для чтения.

Переведенное на современный английский язык стихотворение:

Now let us praise Heaven-Kingdom's guardian,

the Maker's might and his mind's thoughts,

the work of the glory-father—of every wonder,

eternal Lord. He established a beginning.

He first shaped for men's sons

Heaven as a roof, the holy Creator;

then middle-earth mankind's guardian,

eternal Lord, afterwards prepared

the earth for men, the Lord almighty.

Староанглийский язык — это древнейшая форма английского языка, которую использовали примерно между V и XI веками. Он значительно отличается от современного английского языка по лексике, грамматике и произношению.

Такие тексты, как "Гимн Кедмона", помогают историкам проследить, как язык эволюционировал со временем. Наличие стиха в итальянской рукописи также свидетельствует о том, что английская письменность ценилась за пределами Англии в раннесредневековый период.

При написании этого материала использованы источники: Guardian, Trinity College Dublin (TCD).