За 500 лет до отца английского языка: как пастух создал первую английскую поэзию (фото)
В римской библиотеке исследователи наткнулись на рукопись, которая меняет представление о ранней английской литературе — в ней сохранился один из древнейших стихов на английском языке.
Недавно ученые обнаружили в Риме забытую рукопись, содержащую один из древнейших известных стихов на английском языке, которая дает новое представление о том, как ранние английские произведения записывались и распространялись по Европе пишет Фокус.
Этот текст, известный как "Гимн Кедмона" (Caedmon's Hymn), впервые упомянул историк Беда в VIII веке. Он описал этот стих как короткое религиозное произведение, созданное Кедмоном — пастухом, связанным с аббатством Уитби на территории современной Северной Англии.
По словам Беды, Кедмон не имел образования, но начал сочинять стихи после духовного переживания. Его гимн прославляет Бога как создателя мира и часто считается древнейшим сохранившимся образцом английской поэзии.
Недавно идентифицированную рукопись обнаружили ученые из Тринити-колледжа в Национальной центральной библиотеке Рима. Считается, что документ переписал монах в Северной Италии между 800 и 830 годами нашей эры.
В отличие от других рукописей поэмы, эта содержит староанглийский стих в основной части текста, а не как примечание на полях или позднего дополнения, что было типичным для других сохранившихся копий.
Исследовательница медиевистка Элизабетта Маньянти отметила, что фрагмент удалось найти благодаря сочетанию архивной работы и цифрового доступа к фондам. Вместе с коллегой Марком Фолкнером она подтвердила, что текст оставался незамеченным до сих пор. Эта версия стихотворения сейчас считается третьей древнейшей известной копией после ранее сохранившихся экземпляров в Кембридже.
Рукопись также раскрывает подробности о ранних традициях письма. Каждое слово в стихотворении отделено точкой, что свидетельствует о том, что в то время еще формировалась практика соблюдения равномерных пропусков между словами. Эта особенность является ценным свидетельством того, как письменный английский язык постепенно приобретал более четкую структуру и становился легче для чтения.
Переведенное на современный английский язык стихотворение:
Now let us praise Heaven-Kingdom's guardian,
the Maker's might and his mind's thoughts,
the work of the glory-father—of every wonder,
eternal Lord. He established a beginning.
He first shaped for men's sons
Heaven as a roof, the holy Creator;
then middle-earth mankind's guardian,
eternal Lord, afterwards prepared
the earth for men, the Lord almighty.
Староанглийский язык — это древнейшая форма английского языка, которую использовали примерно между V и XI веками. Он значительно отличается от современного английского языка по лексике, грамматике и произношению.
Такие тексты, как "Гимн Кедмона", помогают историкам проследить, как язык эволюционировал со временем. Наличие стиха в итальянской рукописи также свидетельствует о том, что английская письменность ценилась за пределами Англии в раннесредневековый период.Важно
При написании этого материала использованы источники: Guardian, Trinity College Dublin (TCD).