За 500 років до батька англійської мови: як пастух створив першу англійську поезію (фото)

У римській бібліотеці дослідники натрапили на рукопис, який змінює уявлення про ранню англійську літературу — у ньому зберігся один із найдавніших віршів англійською мовою.

Нещодавно вчені виявили в Римі забутий рукопис, що містить один із найдавніших відомих віршів англійською мовою, який дає нове уявлення про те, як ранні англійські твори записувалися та поширювалися по Європі пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цей текст, відомий як "Гімн Кедмона" (Caedmon’s Hymn), вперше згадав історик Беда у VIII столітті. Він описав цей вірш як короткий релігійний твір, створений Кедмоном — пастухом, пов’язаним з абатством Вітбі на території сучасної Північної Англії.

За словами Беди, Кедмон не мав освіти, але почав складати вірші після духовного переживання. Його гімн прославляє Бога як творця світу і часто вважається найдавнішим збереженим зразком англійської поезії.

Відео дня

Нещодавно ідентифікований рукопис виявили вчені з Трініті-коледжу в Національній центральній бібліотеці Рима. Вважається, що документ переписав монах у Північній Італії між 800 і 830 роками нашої ери.

На відміну від інших рукописів поеми, ця містить староанглійський вірш в основній частині тексту, а не як примітку на полях чи пізнішого доповнення, що було типовим для інших збережених копій.

Дослідниця медієвістка Елізабетта Маньянті зазначила, що фрагмент вдалося знайти завдяки поєднанню архівної роботи й цифрового доступу до фондів. Разом із колегою Марком Фолкнером вона підтвердила, що текст залишався непоміченим аж дотепер. Ця версія вірша зараз вважається третьою найдавнішою відомою копією після раніше збережених примірників у Кембриджі.

Рукопис також розкриває подробиці про ранні традиції письма Фото: Rome, National Central Library

Рукопис також розкриває подробиці про ранні традиції письма. Кожне слово у вірші відокремлене крапкою, що свідчить про те, що на той час ще формувалася практика дотримання рівномірних пропусків між словами. Ця особливість є цінним свідченням того, як письмова англійська мова поступово набувала чіткішої структури та ставала легшою для читання.

Перекладений на сучасну англійську мову вірш:

Now let us praise Heaven-Kingdom's guardian,

the Maker's might and his mind's thoughts,

the work of the glory-father—of every wonder,

eternal Lord. He established a beginning.

He first shaped for men's sons

Heaven as a roof, the holy Creator;

then middle-earth mankind's guardian,

eternal Lord, afterwards prepared

the earth for men, the Lord almighty.

Староанглійська мова — це найдавніша форма англійської мови, яку використовували приблизно між V і XI століттями. Вона значно відрізняється від сучасної англійської мови за лексикою, граматикою та вимовою.

Такі тексти, як "Гімн Кедмона", допомагають історикам простежити, як мова еволюціонувала з часом. Наявність вірша в італійському рукописі також свідчить про те, що англійська писемність цінувалася за межами Англії в ранньосередньовічний період.

Важливо

Затонув у 1587 році: археологи ідентифікували таємничий корабель на дні Кадіської затоки (фото)

Раніше Фокус писав про рідкісний артефакт римських часів, знайдений в Іспанії. Археологи виявили чашу, яка походить з околиць Адріанового валу у Британії.

Також ми розповідали про скарб бронзовох артефактів, виявлений у Польщі. Пошуковці знайшли старовинні прикраси за допомогою металошукачів.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Guardian, Trinity College Dublin (TCD).