Польські пошуковці знайшли древній скарб: вік знахідок досі не встановили (фото)

У лісистій місцевості поблизу міста Спала, Польща, група пошуковців із металошукачами виявила захований скарб. відкриття відбулося на території адміністративного округу Іновлодзь, додавши нову сторінку до історії регіону.

Відкриття зробили члени Товариства фортифікації лінії Пілица — команди, яка зазвичай займається документуванням пам’яток ХХ століття. Однак цього разу виявлені ними предмети датувалися набагато давнішими часами, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Місцезнаходження скарбу вперше визначив Бартош Коперкевич, керівник пошукової групи "Лінія Пілица". Замість того, щоб одразу розпочинати розкопки, команда повідомила владу та отримала необхідні дозволи. Лише після затвердження вони розпочали ретельну роботу, убезпечивши місце знахідки, щоб запобігти його пошкодженню.

Відео дня

Під час розкопок було знайдено кілька предметів, зокрема спіральні браслети, уламки бронзових та залізних наколінників, ніж та браслет. Деякі дрібніші фрагменти можуть містити золото, хоча це ще не підтверджено.Подібні спіральні форми відомі з різних регіонів та періодів, що ускладнює їх датування без детального аналізу.

Фото: Pilica Line Fortification Society

Наголінники викликали додаткові запитання. Залізні зразки рідко зустрічаються в цій місцевості, і їхня точна функція залишається невизначеною. Можливо, вони слугували захистом для гомілок, але як їхнє призначення, так і вік досі вивчаються. Поєднання матеріалів — бронзи, заліза та, можливо, золота — свідчить про те, що скарб походить не з одного простого джерела, а відображає більш складний контекст.

Експерти, які досліджували знахідки, охарактеризували їх як незвичайні, особливо з огляду на місце їхнього виявлення. Такі знахідки часто пов’язують із могилами або поселеннями, проте тут не було виявлено чіткого контексту. Наявність особистих речей додала ще один шар таємничості, залишивши відкритим питання, чому їх було поховано саме в цьому місці.

Після вилучення артефакти передали до Музею графа Антоні Островського для консервації та дослідження. Зокрема, залізні предмети сильно кородовані і потребують ретельної стабілізації, перш ніж можна буде розпочати подальший аналіз.

Важливо

Ця знахідка додала нової інформації до історії долини Пілица. Хоча ця місцевість добре знайома місцевим жителям, такі знахідки показують, що багато чого все ще залишається прихованим під землею. Майбутні дослідження допоможуть визначити, як цей скарб вписується в ширшу історичну картину і що він розкриває про людей, які колись там жили.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily.