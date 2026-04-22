Один з найвизначніших артефактів: кому належав древній вінок з чистого золота (фото)

Софійсько-одриський вінок із Голямата Могіла є однією з найвизначніших археологічних знахідок у Південно-Східній Європі, що дає чітке уявлення про багатство Одриського королівства. Виготовлений із чистого золота, цей артефакт датується IV століттям до н. е.

Золотий вінок знайшли в кургані Голямата Могіла поблизу Шипки, що розташований у місцевості, відомій як Долина фракійських царів. У цьому регіоні знаходиться чимало царських гробниць, що датуються IV століттям до н. е., коли Одриське царство контролювало значну частину Фракії, пише Фокус.

Археологи пов’язали цю гробницю з високопоставленою особою, можливо, пов’язаною з Сеутом III, одним із найвідоміших правителів того періоду. Контекст поховання вказує на тісний зв'язок із політичним керівництвом та елітою суспільства.

Артефакт має форму, що нагадує лаврий вінок — символ, який у стародавніх культурах асоціювався з перемогою, владою та божественним схваленням. Його витончено викарбувані листки свідчать про високий рівень майстерності фракійських металістів.

Такі предмети не призначалися для повсякденного носіння. Натомість їх використовували під час церемоній, релігійних обрядів та поховань важливих осіб, щоб продемонструвати їхній статус та вплив.

Артефакт має форму, що нагадує лаврий вінок — символ, який у стародавніх культурах асоціювався з перемогою, владою та божественним схваленням Фото: Public Domain

Сьогодні артефакт зберігається в Національному археологічному музеї, де він є частиною ширшої колекції фракійських скарбів. Ця установа відіграє важливу роль у збереженні та демонстрації предметів, що ілюструють історію стародавніх суспільств на Балканах.

З археологічної точки зору ця знахідка надає свідчення про похоронні звичаї, соціальну ієрархію та культурну взаємодію. Дизайн вінка демонструє явний вплив грецьких традицій, що вказує на контакти між фракійцями та сусідніми регіонами в класичну епоху.

Софійсько-одриський вінок із Голямата Могіла залишається важливим об’єктом для розуміння стародавньої Південно-Східної Європи. Він символізує королівську ідентичність, релігійні уявлення та культурний обмін, допомагаючи скласти чіткіше уявлення про минуле та людей, які його формували.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Wikipedia.