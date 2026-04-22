Один из самых выдающихся артефактов: кому принадлежал древний венок из чистого золота (фото)

Софийско-одриский венок из Голямата Могила является одной из самых выдающихся археологических находок в Юго-Восточной Европе, что дает четкое представление о богатстве Одрисского королевства. Изготовленный из чистого золота, этот артефакт датируется IV веком до н. э.

Золотой венок нашли в кургане Голямата Могила вблизи Шипки, который расположен в местности, известной как Долина фракийских царей. В этом регионе находится немало царских гробниц, датируемых IV веком до н. э., когда Одрисское царство контролировало значительную часть Фракии, пишет Фокус.

Археологи связали эту гробницу с высокопоставленным лицом, возможно, связанным с Сеутом III, одним из самых известных правителей того периода. Контекст захоронения указывает на тесную связь с политическим руководством и элитой общества.

Артефакт имеет форму, напоминающую лавровый венок — символ, который в древних культурах ассоциировался с победой, властью и божественным одобрением. Его изящно отчеканенные листки свидетельствуют о высоком уровне мастерства фракийских металлистов.

Такие предметы не предназначались для повседневного ношения. Вместо этого их использовали во время церемоний, религиозных обрядов и захоронений важных лиц, чтобы продемонстрировать их статус и влияние.

Фото: Public Domain

Сегодня артефакт хранится в Национальном археологическом музее, где он является частью более широкой коллекции фракийских сокровищ. Это учреждение играет важную роль в сохранении и демонстрации предметов, иллюстрирующих историю древних обществ на Балканах.

С археологической точки зрения эта находка предоставляет свидетельства о погребальных обычаях, социальной иерархии и культурном взаимодействии. Дизайн венка демонстрирует явное влияние греческих традиций, что указывает на контакты между фракийцами и соседними регионами в классическую эпоху.

Софийско-одриский венок из Голямата Могила остается важным объектом для понимания древней Юго-Восточной Европы. Он символизирует королевскую идентичность, религиозные представления и культурный обмен, помогая составить более четкое представление о прошлом и людях, которые его формировали.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Wikipedia.