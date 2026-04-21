Нашел клад бронзового века с помощью металлоискателя: этим артефактам 3300 лет (фото)

Недавняя археологическая находка вблизи Дрездена, Германия, дала новое представление о жизни и социальных структурах в эпоху поздней бронзы. В Вилшдорфе, на северной окраине города, обнаружили клад бронзовых колец, возраст которых составляет около 3300 лет.

Сокровище датируется примерно 1300-1100 годами до н. э. и включает шесть целых бронзовых колец и один фрагмент, общим весом более 800 граммов. Артефакты нашел сертифицированный поисковик Рональд Майснер, а впоследствии их исследовало Государственное управление археологии Саксонии, пишет Фокус.

Археологи определили коллекцию как типичное хранилище эпохи бронзы, намеренно спрятанное в землю более трех тысячелетий назад. О находке сразу сообщили археологам, что позволило экспертам провести раскопки предметов в контролируемых условиях и сохранить их контекст.

Сами кольца свидетельствовали о высоком уровне мастерства. Два из них были скрученными браслетами с украшенными концами, а остальные четыре — открытыми ножными кольцами с диагональными ребрами.

Такие артефакты указывали на богатство, идентичность и социальный статус в общинах бронзового века Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Подобные предметы находили по всей Центральной Европе и, вероятно, носили как часть традиционного наряда. Такие артефакты указывали на богатство, идентичность и социальный статус в общинах бронзового века.

Археологи пришли к выводу, что клад не прятали во время кризиса, а намеренно закопали в ходе ритуала. Такие тайники обычно толкуют как жертвоприношения, возможно связанные с религиозными верованиями или обрядовыми действиями, которые до сих пор лишь частично понятны. По всей Центральной Европе подобные находки обнаруживают последовательные закономерности, что свидетельствует о том, что эти захоронения соответствовали устоявшимся культурным правилам.

Тщательное обращение с находкой сыграло ключевую роль в определении ее научной ценности. Поскольку предметы не нарушались и были должным образом зарегистрированы, археологи смогли задокументировать их точное расположение и окружение. Команда из Государственного археологического управления Саксонии провела полные раскопки, и сейчас артефакты очищают, каталогизируют и готовят к дальнейшему изучению.

Регина Смольник, государственный археолог Саксонии, прокомментировала важность находки, отметив: "Эта находка предоставляет важную возможность углубить наше понимание бронзового века в Саксонии и разместить ее в более широком контексте этого ключевого периода".

Сокровище является ценным свидетельством как мастерства, так и культурных практик позднего бронзового века. Такие находки помогают исследователям связать отдельные открытия с более широкими региональными закономерностями, создавая более четкое представление о том, как более 3000 лет назад организовывались сообщества в Центральной Европе.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Saxony State Office for Archaeology.