Знайшов скарб бронзової доби за допомогою металошукача: цим артефактам 3300 років (фото)

Нещодавня археологічна знахідка поблизу Дрездена, Німеччина, дала нове уявлення про життя та соціальні структури в епоху пізньої бронзи. У Вілшдорфі, на північній околиці міста, виявили скарб бронзових кілець, вік яких становить близько 3300 років.

Скарб датується приблизно 1300–1100 роками до н. е. і включає шість цілих бронзових кілець та один фрагмент, загальною вагою понад 800 грамів. Артефакти знайшов сертифікований пошуковець Рональд Майснер, а згодом їх дослідило Державне управління археології Саксонії, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Археологи визначили колекцію як типове сховище епохи бронзи, навмисно заховане в землю понад три тисячоліття тому. Про знахідку одразу повідомили археологів, що дозволило експертам провести розкопки предметів у контрольованих умовах та зберегти їх контекст.

Відео дня

Самі кільця свідчили про високий рівень майстерності. Два з них були скрученими браслетами з прикрашеними кінцями, а інші чотири — відкритими ножними кільцями з діагональними ребрами.

Такі артефакти вказували на багатство, ідентичність та соціальний статус у громадах бронзової доби Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Подібні предмети знаходили по всій Центральній Європі і, ймовірно, носили як частину традиційного вбрання. Такі артефакти вказували на багатство, ідентичність та соціальний статус у громадах бронзової доби.

Археологи дійшли висновку, що скарб не ховали під час кризи, а навмисно закопали у ході ритуалу. Такі схованки зазвичай тлумачать як жертвоприношення, можливо пов’язані з релігійними віруваннями чи обрядовими діями, які досі лише частково зрозумілі. По всій Центральній Європі подібні знахідки виявляють послідовні закономірності, що свідчить про те, що ці поховання відповідали усталеним культурним правилам.

Ретельне поводження з знахідкою відіграло ключову роль у визначенні її наукової цінності. Оскільки предмети не порушувалися та були належним чином зареєстровані, археологи змогли задокументувати їхнє точне розташування та оточення. Команда з Державного археологічного управління Саксонії провела повні розкопки, і зараз артефакти очищають, каталогізують та готують до подальшого вивчення.

Регіна Смольнік, державний археолог Саксонії, прокоментувала важливість знахідки, зазначивши: "Ця знахідка надає важливу можливість поглибити наше розуміння бронзової доби в Саксонії та розмістити її в ширшому контексті цього ключового періоду".

Важливо

Скарб є цінним свідченням як майстерності, так і культурних практик пізньої бронзової доби. Такі знахідки допомагають дослідникам пов’язати окремі відкриття з ширшими регіональними закономірностями, створюючи чіткіше уявлення про те, як понад 3000 років тому організовувалися спільноти в Центральній Європі.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Saxony State Office for Archaeology.